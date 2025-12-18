Junge Anleger setzen auf Gold: Die neue Sicherheit in unsicheren Zeiten!

Gold hat sich als eine der drei beliebtesten Anlageklassen etabliert. Bei der Frage, wie man 25.000 Euro anlegen würde, gaben 27 Prozent der Befragten Gold als bevorzugte Option an, was fast gleichauf mit Tagesgeld/Sparbuch (31 Prozent) und Fonds/ETFs (28 Prozent) liegt. Immobilien und Aktien verlieren hingegen an Bedeutung, während Anleihen und Kryptowährungen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Besonders bemerkenswert ist, dass 35 Prozent der 25- bis 34-Jährigen Gold als ihre bevorzugte Anlageform wählen würden.

In einer von Unsicherheit geprägten Welt, die von militärischen Konflikten und dem Hype um Künstliche Intelligenz (KI) beeinflusst wird, zeigt das aktuelle Anlage-Barometer der Deutschen Börse Commodities einen klaren Trend: Junge Anleger, insbesondere im Alter von 25 bis 34 Jahren, setzen zunehmend auf Gold als sichere Anlageform. Laut der repräsentativen Studie, die im November 2025 durchgeführt wurde, kann sich mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe (53 Prozent) ein Investment in Gold vorstellen. Dies ist ein deutlicher Anstieg des Vertrauens in das Edelmetall, das für viele Deutsche eine wichtige Rolle bei der Altersvorsorge (29 Prozent), dem Krisen- und Inflationsschutz (26 Prozent) sowie dem Vermögensaufbau (15 Prozent) spielt.

Die Studie verdeutlicht, dass eine Mehrheit der Deutschen (67 Prozent) sich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage unsicher fühlt. Diese Unsicherheit fördert das Interesse an stabilen und wertstabilen Anlagen wie Gold, dessen Preis im Jahr 2025 um mehr als 50 Prozent gestiegen ist. Steffen Orben, Geschäftsführer der Deutschen Börse Commodities, betont, dass Gold als eine der stabilsten Anlageklassen gilt und empfiehlt einen Goldanteil von fünf bis zehn Prozent im Portfolio zur Vermögenssicherung.

Zusätzlich zeigt eine andere Studie von BISON, dass die junge Generation zunehmend in Kryptowährungen investiert, unterstützt durch KI-Tools. Diese Entwicklung führt zu einer Spaltung in der Finanzlandschaft, in der gut informierte und wohlhabende Anleger dem Finanzmarkt mehr Vertrauen entgegenbringen als weniger gebildete oder einkommensschwache Personen. Die Kombination aus digitaler Affinität und strategischem Investieren bei der jüngeren Generation könnte langfristig die Finanzbildung demokratisieren und den Zugang zu Finanzmärkten erleichtern.

Insgesamt zeigt sich ein ambivalentes Bild: Während Gold als sichere Anlageform an Bedeutung gewinnt, etabliert sich Krypto zunehmend als Teil diversifizierter Portfolios, insbesondere bei jüngeren Anlegern.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 4.334USD auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.