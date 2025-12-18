    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Junge Anleger setzen auf Gold: Die neue Sicherheit in unsicheren Zeiten!

    Junge Anleger setzen auf Gold: Die neue Sicherheit in unsicheren Zeiten!
    Foto:

    In einer von Unsicherheit geprägten Welt, die von militärischen Konflikten und dem Hype um Künstliche Intelligenz (KI) beeinflusst wird, zeigt das aktuelle Anlage-Barometer der Deutschen Börse Commodities einen klaren Trend: Junge Anleger, insbesondere im Alter von 25 bis 34 Jahren, setzen zunehmend auf Gold als sichere Anlageform. Laut der repräsentativen Studie, die im November 2025 durchgeführt wurde, kann sich mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe (53 Prozent) ein Investment in Gold vorstellen. Dies ist ein deutlicher Anstieg des Vertrauens in das Edelmetall, das für viele Deutsche eine wichtige Rolle bei der Altersvorsorge (29 Prozent), dem Krisen- und Inflationsschutz (26 Prozent) sowie dem Vermögensaufbau (15 Prozent) spielt.

    Gold hat sich als eine der drei beliebtesten Anlageklassen etabliert. Bei der Frage, wie man 25.000 Euro anlegen würde, gaben 27 Prozent der Befragten Gold als bevorzugte Option an, was fast gleichauf mit Tagesgeld/Sparbuch (31 Prozent) und Fonds/ETFs (28 Prozent) liegt. Immobilien und Aktien verlieren hingegen an Bedeutung, während Anleihen und Kryptowährungen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Besonders bemerkenswert ist, dass 35 Prozent der 25- bis 34-Jährigen Gold als ihre bevorzugte Anlageform wählen würden.

    Die Studie verdeutlicht, dass eine Mehrheit der Deutschen (67 Prozent) sich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage unsicher fühlt. Diese Unsicherheit fördert das Interesse an stabilen und wertstabilen Anlagen wie Gold, dessen Preis im Jahr 2025 um mehr als 50 Prozent gestiegen ist. Steffen Orben, Geschäftsführer der Deutschen Börse Commodities, betont, dass Gold als eine der stabilsten Anlageklassen gilt und empfiehlt einen Goldanteil von fünf bis zehn Prozent im Portfolio zur Vermögenssicherung.

    Zusätzlich zeigt eine andere Studie von BISON, dass die junge Generation zunehmend in Kryptowährungen investiert, unterstützt durch KI-Tools. Diese Entwicklung führt zu einer Spaltung in der Finanzlandschaft, in der gut informierte und wohlhabende Anleger dem Finanzmarkt mehr Vertrauen entgegenbringen als weniger gebildete oder einkommensschwache Personen. Die Kombination aus digitaler Affinität und strategischem Investieren bei der jüngeren Generation könnte langfristig die Finanzbildung demokratisieren und den Zugang zu Finanzmärkten erleichtern.

    Insgesamt zeigt sich ein ambivalentes Bild: Während Gold als sichere Anlageform an Bedeutung gewinnt, etabliert sich Krypto zunehmend als Teil diversifizierter Portfolios, insbesondere bei jüngeren Anlegern.



    Gold

    -0,11 %
    +2,96 %
    +7,23 %
    +18,60 %
    +63,70 %
    +142,48 %
    +130,34 %
    +309,94 %
    +985,40 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 4.334USD auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Junge Anleger setzen auf Gold: Die neue Sicherheit in unsicheren Zeiten! In einer von Unsicherheit geprägten Welt, die von militärischen Konflikten und dem Hype um Künstliche Intelligenz (KI) beeinflusst wird, zeigt das aktuelle Anlage-Barometer der Deutschen Börse Commodities einen klaren Trend: Junge Anleger, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     