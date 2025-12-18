Neuer CEO bei Raiffeisen Bank: Michael Höllerer übernimmt 2026!

Johann Strobl, der 66 Jahre alt ist, hatte bereits angekündigt, sein Mandat als Vorstandsvorsitzender nicht zu verlängern. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wurde die Entscheidung getroffen, Höllerer als Nachfolger zu benennen, bevor Strobls Amtszeit im Februar 2027 endet. Höllerer wird sein Mandat als Aufsichtsrat der RBI am 9. April 2026 niederlegen, um sich auf seine neue Rolle als CEO vorzubereiten. Die endgültige Ernennung von Höllerer bedarf jedoch noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat einen Wechsel an der Spitze angekündigt: Michael Höllerer wird ab dem 1. Juli 2026 Johann Strobl als Vorstandsvorsitzenden nachfolgen. Dies gab die Bank am Mittwochabend in Wien bekannt. Höllerer, der derzeit Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien sowie der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien ist, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen mit. Zu seinen bisherigen Positionen zählen unter anderem Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management und Vorstand der Raiffeisen Bank Polska. Von 2015 bis 2017 war er zudem Vorstandsmitglied der Raiffeisen Zentralbank (RZB).

Die RBI ist eine der führenden Banken in Zentral- und Osteuropa und hat sich in den letzten Jahren durch strategische Entscheidungen und ein starkes Management einen Namen gemacht. Der bevorstehende Führungswechsel wird als bedeutender Schritt für die Bank angesehen, da Höllerer mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem tiefen Verständnis für die Branche in der Lage sein sollte, die RBI in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Die Bekanntgabe des Wechsels an der Spitze kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bank sich in einem dynamischen Marktumfeld behaupten muss. Analysten und Investoren werden genau beobachten, wie Höllerer die Herausforderungen der Branche angehen wird, insbesondere in Bezug auf digitale Transformation und regulatorische Anforderungen. Die RBI hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in der Lage ist, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, und es bleibt abzuwarten, wie Höllerer diese Tradition fortsetzen wird.

Insgesamt wird der Führungswechsel bei der RBI als eine Gelegenheit gesehen, frischen Wind in die Bank zu bringen und die Weichen für zukünftiges Wachstum zu stellen.

Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 37,23EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.