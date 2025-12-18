    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRaiffeisen Bank International AktievorwärtsNachrichten zu Raiffeisen Bank International
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuer CEO bei Raiffeisen Bank: Michael Höllerer übernimmt 2026!

    Neuer CEO bei Raiffeisen Bank: Michael Höllerer übernimmt 2026!
    Foto: Hans Ringhofer - picture alliance / picturedesk.com

    Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat einen Wechsel an der Spitze angekündigt: Michael Höllerer wird ab dem 1. Juli 2026 Johann Strobl als Vorstandsvorsitzenden nachfolgen. Dies gab die Bank am Mittwochabend in Wien bekannt. Höllerer, der derzeit Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien sowie der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien ist, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen mit. Zu seinen bisherigen Positionen zählen unter anderem Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management und Vorstand der Raiffeisen Bank Polska. Von 2015 bis 2017 war er zudem Vorstandsmitglied der Raiffeisen Zentralbank (RZB).

    Johann Strobl, der 66 Jahre alt ist, hatte bereits angekündigt, sein Mandat als Vorstandsvorsitzender nicht zu verlängern. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wurde die Entscheidung getroffen, Höllerer als Nachfolger zu benennen, bevor Strobls Amtszeit im Februar 2027 endet. Höllerer wird sein Mandat als Aufsichtsrat der RBI am 9. April 2026 niederlegen, um sich auf seine neue Rolle als CEO vorzubereiten. Die endgültige Ernennung von Höllerer bedarf jedoch noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Raiffeisen Bank International!
    Long
    33,81€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 10,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,19€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 9,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die RBI ist eine der führenden Banken in Zentral- und Osteuropa und hat sich in den letzten Jahren durch strategische Entscheidungen und ein starkes Management einen Namen gemacht. Der bevorstehende Führungswechsel wird als bedeutender Schritt für die Bank angesehen, da Höllerer mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem tiefen Verständnis für die Branche in der Lage sein sollte, die RBI in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

    Die Bekanntgabe des Wechsels an der Spitze kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bank sich in einem dynamischen Marktumfeld behaupten muss. Analysten und Investoren werden genau beobachten, wie Höllerer die Herausforderungen der Branche angehen wird, insbesondere in Bezug auf digitale Transformation und regulatorische Anforderungen. Die RBI hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in der Lage ist, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen, und es bleibt abzuwarten, wie Höllerer diese Tradition fortsetzen wird.

    Insgesamt wird der Führungswechsel bei der RBI als eine Gelegenheit gesehen, frischen Wind in die Bank zu bringen und die Weichen für zukünftiges Wachstum zu stellen.



    Raiffeisen Bank International

    -0,11 %
    +2,08 %
    +18,05 %
    +32,20 %
    +89,05 %
    +153,61 %
    +119,29 %
    +164,55 %
    -8,55 %
    ISIN:AT0000606306WKN:A0D9SU

    Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 37,23EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neuer CEO bei Raiffeisen Bank: Michael Höllerer übernimmt 2026! Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat einen Wechsel an der Spitze angekündigt: Michael Höllerer wird ab dem 1. Juli 2026 Johann Strobl als Vorstandsvorsitzenden nachfolgen. Dies gab die Bank am Mittwochabend in Wien bekannt. Höllerer, der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     