    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    IONOS Group SE: Aktienrückkäufe und optimistische Prognosen für 2026!

    Die IONOS Group SE hat in einer aktuellen Mitteilung über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 8. bis 12. Dezember 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 242.581 eigene Aktien. Dies geschah im Rahmen eines Rückkaufprogramms, das am 26. November 2025 gestartet wurde. Die täglichen Rückkäufe und die entsprechenden durchschnittlichen Kaufpreise wurden detailliert aufgeführt. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der seit Beginn des Programms zurückgekauften Aktien auf 530.887 Stück.

    Die Aktienkäufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) abgewickelt, und die IONOS Group SE hat ein Kreditinstitut mit der Durchführung der Käufe beauftragt. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie des Unternehmens, den Shareholder Value zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu IONOS Group SE!
    Long
    23,74€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 11,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,93€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 10,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlich hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für IONOS mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Toby Ogg stellte fest, dass die korrigierten Wachstumsziele für 2025 und der Ausblick auf 2026 darauf hindeuten, dass das Wachstum des Webhosters etwas hinter den Erwartungen zurückbleibt. Dennoch könnte IONOS dies durch eine höhere Profitabilität ausgleichen.

    Am 17. Dezember 2025 gab IONOS zudem einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 und konkretisierte die Prognose für 2025. Das Unternehmen konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ein starkes Neukundenwachstum verzeichnen, das sich auch im vierten Quartal fortsetzen soll. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt das Umsatzwachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud Solutions hinter den Erwartungen zurück, was auf Verzögerungen bei Kundenprojekten zurückzuführen ist. Daher wurde die Prognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum auf rund 6 % angepasst, während die bereinigte EBITDA-Marge auf etwa 36,5 % geschätzt wird.

    Für 2026 erwartet IONOS ein Umsatzwachstum von etwa 7 %, unterstützt durch den Neukundenzuwachs und Up- sowie Cross-Selling-Möglichkeiten bei Bestandskunden. Zudem wird eine Steigerung des bereinigten EBITDA um ca. 10 % auf rund 530 Millionen Euro prognostiziert. Das Unternehmen sieht großes Wachstumspotenzial in der Integration von KI-Funktionen in seine bestehenden Produkte.

    Insgesamt zeigt die IONOS Group SE eine positive Entwicklung, auch wenn Herausforderungen im Umsatzwachstum bestehen. Die Maßnahmen zur Rückführung eigener Aktien und die strategische Ausrichtung auf KI könnten langfristig zu einer Stabilisierung und Steigerung der Profitabilität führen.



    IONOS Group

    0,00 %
    -1,15 %
    -1,34 %
    -35,54 %
    +17,31 %
    +22,91 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 25,78EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IONOS Group SE: Aktienrückkäufe und optimistische Prognosen für 2026! Die IONOS Group SE hat in einer aktuellen Mitteilung über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 8. bis 12. Dezember 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 242.581 eigene Aktien. Dies geschah im Rahmen eines …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     