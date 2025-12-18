IONOS Group SE: Aktienrückkäufe und optimistische Prognosen für 2026!

Die Aktienkäufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) abgewickelt, und die IONOS Group SE hat ein Kreditinstitut mit der Durchführung der Käufe beauftragt. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie des Unternehmens, den Shareholder Value zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Die IONOS Group SE hat in einer aktuellen Mitteilung über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 8. bis 12. Dezember 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 242.581 eigene Aktien. Dies geschah im Rahmen eines Rückkaufprogramms, das am 26. November 2025 gestartet wurde. Die täglichen Rückkäufe und die entsprechenden durchschnittlichen Kaufpreise wurden detailliert aufgeführt. Insgesamt beläuft sich die Anzahl der seit Beginn des Programms zurückgekauften Aktien auf 530.887 Stück.

Zusätzlich hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für IONOS mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Toby Ogg stellte fest, dass die korrigierten Wachstumsziele für 2025 und der Ausblick auf 2026 darauf hindeuten, dass das Wachstum des Webhosters etwas hinter den Erwartungen zurückbleibt. Dennoch könnte IONOS dies durch eine höhere Profitabilität ausgleichen.

Am 17. Dezember 2025 gab IONOS zudem einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 und konkretisierte die Prognose für 2025. Das Unternehmen konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ein starkes Neukundenwachstum verzeichnen, das sich auch im vierten Quartal fortsetzen soll. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt das Umsatzwachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud Solutions hinter den Erwartungen zurück, was auf Verzögerungen bei Kundenprojekten zurückzuführen ist. Daher wurde die Prognose für das währungsbereinigte Umsatzwachstum auf rund 6 % angepasst, während die bereinigte EBITDA-Marge auf etwa 36,5 % geschätzt wird.

Für 2026 erwartet IONOS ein Umsatzwachstum von etwa 7 %, unterstützt durch den Neukundenzuwachs und Up- sowie Cross-Selling-Möglichkeiten bei Bestandskunden. Zudem wird eine Steigerung des bereinigten EBITDA um ca. 10 % auf rund 530 Millionen Euro prognostiziert. Das Unternehmen sieht großes Wachstumspotenzial in der Integration von KI-Funktionen in seine bestehenden Produkte.

Insgesamt zeigt die IONOS Group SE eine positive Entwicklung, auch wenn Herausforderungen im Umsatzwachstum bestehen. Die Maßnahmen zur Rückführung eigener Aktien und die strategische Ausrichtung auf KI könnten langfristig zu einer Stabilisierung und Steigerung der Profitabilität führen.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 25,78EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.