BVB unter Druck: Schlotterbeck-Verlängerung und Bellingham-Sperre!

Parallel dazu erleben die Aktien von Juventus Turin einen bemerkenswerten Kursanstieg von 13,5 Prozent, was den größten Anstieg des Jahres darstellt. Dieser Anstieg wird durch ein Übernahmeangebot des Kryptowährungs-Investors Tether angetrieben, das jedoch von der Investmentgesellschaft Exor, dem Mehrheitsinhaber von Juventus, umgehend abgelehnt wurde. Tether hatte ein Barangebot für die 65-prozentige Beteiligung von Exor unterbreitet, welches jedoch nicht auf Interesse stieß. Die Aktien von Borussia Dortmund profitierten ebenfalls von dieser positiven Marktbewegung und verzeichneten einen Anstieg von 1,7 Prozent.

In der aktuellen Situation des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund (BVB) steht die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck im Fokus. Matthias Sammer, Berater des Clubs, rät zu einer zügigen Entscheidung, da der Verein harmoniebedürftig sei und dem Verteidiger Zeit geben wolle. Schlotterbeck hat noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027, doch eine Einigung über eine Verlängerung steht noch aus. Zudem wird er mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht, was den Druck auf den BVB erhöht.

Ein weiterer Rückschlag für den BVB ist die Sperre von Jobe Bellingham, der nach einem Platzverweis im Spiel gegen den SC Freiburg für zwei Spiele gesperrt wurde. Bellingham wird sowohl im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach als auch im Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt fehlen. Der 20-Jährige, der erst im Sommer vom AFC Sunderland zu Dortmund wechselte, hat bislang nur fünf Liga-Spiele von Beginn an absolviert und kämpft darum, sich im Team zu etablieren. Die Rote Karte, die er wegen einer Notbremse erhielt, wurde von Sportdirektor Sebastian Kehl als „Gamechanger“ bezeichnet.

Die Stimmung beim BVB bleibt angespannt, insbesondere nach einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen Freiburg, das den Club auf Platz 3 der Bundesliga hält. Trotz der turbulenten Tage, die durch ein schwaches Champions-League-Spiel gegen FK Bodö/Glimt und interne Kritik an Schlotterbeck geprägt waren, hofft der BVB auf eine positive Wende im kommenden Spiel gegen Mönchengladbach, um die Feiertage mit einem Sieg zu feiern.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 3,258EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.