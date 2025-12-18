    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    RWE-Aktien: Deutsche Bank hebt Kursziel auf 50 Euro – Jetzt investieren!

    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Die Deutsche Bank Research hat die Bewertung der RWE-Aktien mit einem Kursziel von 50 Euro und der Empfehlung „Buy“ wieder aufgenommen. Analyst Olly Jeffery hebt hervor, dass RWE auch nach einem voraussichtlich erfolgreichen Jahr 2025, in dem das Unternehmen die zweitbeste Gesamtrendite im europäischen Versorgersektor erzielen könnte, weiteres Potenzial aufweist. Diese positive Einschätzung basiert auf der Annahme, dass RWE von einem bevorstehenden Strategieupdate zur Mittelverwendung profitieren wird, das für Mitte März 2026 angekündigt ist.

    Zusätzlich zu dieser positiven Marktprognose hat RWE kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm ins Leben gerufen, das von Dezember 2025 bis einschließlich 2026 läuft. Im Rahmen der zweiten Tranche dieses Programms wurden zwischen dem 8. und 12. Dezember 2025 insgesamt 479.963 Aktien zurückgekauft. Die Käufe fanden über die Handelsplattform XETRA statt, wobei die Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von etwa 43,30 Euro pro Aktie erworben wurden. Insgesamt wurden im Zeitraum vom 3. bis 12. Dezember 2025 767.423 Aktien zurückgekauft.

    Die Entscheidung der Deutschen Bank, RWE eine positive Bewertung zu geben, spiegelt das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wider, insbesondere im Hinblick auf die strategischen Maßnahmen, die zur Stärkung der Marktposition und zur Maximierung der Rendite beitragen sollen. Analyst Jeffery betont, dass die RWE-Aktien trotz der bereits positiven Marktentwicklung weiterhin als attraktiv gelten, was auf das nachhaltige Wachstum und die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens hinweist.

    Die Kombination aus einem klaren Kursziel, einem robusten Rückkaufprogramm und der Aussicht auf ein strategisches Update positioniert RWE als einen vielversprechenden Akteur im europäischen Energiesektor. Investoren könnten von der stabilen Rendite und den zukünftigen Wachstumschancen profitieren, die das Unternehmen bietet.

    Insgesamt zeigt die Analyse von Deutsche Bank Research, dass RWE gut aufgestellt ist, um in einem sich wandelnden Marktumfeld erfolgreich zu agieren und die Erwartungen der Anleger zu erfüllen.



    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 43,78EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
