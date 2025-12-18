Argenx-Aktien stürzen ab: Kaufgelegenheit oder Risiko für Anleger?

Die Aktien des Biotechnologieunternehmens Argenx erlebten am Montag einen signifikanten Kursrutsch, der bis zu zehn Prozent betrug und den größten Rückgang seit über sieben Monaten darstellt. An der Brüsseler Börse fiel der Kurs auf ein Tagestief von 680 Euro, was dem jüngsten Zwischentief von Ende Oktober nahekommt. Letztlich schloss die Aktie bei 696,60 Euro, was einem Verlust von 7,5 Prozent entspricht. Der Grund für diesen Rückgang war die Ankündigung, dass eine Phase-III-Studie mit dem Medikament Efgartigimod zur Behandlung der endokrinen Orbitopathie eingestellt wurde. Analysten äußerten sich enttäuscht über diese Nachricht, relativierten jedoch die Auswirkungen auf den Gesamtwert des Unternehmens.

Richard Vosser von JPMorgan bezeichnete den Kursrückgang als potenzielle Kaufgelegenheit, da er den Spitzenumsatz des Medikaments auf etwa 700 Millionen US-Dollar schätzte, was lediglich vier Prozent des gesamten Kapitalwerts von Argenx ausmache. Er betonte, dass trotz des Rückschlags das Unternehmen weiterhin ein starkes Wachstumspotenzial aufweise. Goldman Sachs bestätigte die Einstufung von Argenx mit einem Kursziel von 794 Euro und bezeichnete den Abbruch der Studie als negative Überraschung, die auch das Potenzial des Medikaments gegen Morbus Basedow in Frage stelle. Analyst Rajan Sharma wies darauf hin, dass sich die Autoantikörper beider Erkrankungen überschneiden, was die Unsicherheit erhöht.

Die Schweizer Großbank UBS bewertete die Situation ebenfalls und beließ die Einstufung für Argenx bei einem Kursziel von 910 US-Dollar. Analyst Xian Deng äußerte, dass der Misserfolg in der Studie überraschend kam und es noch unklar sei, ob der Placebo-Arm oder der Vyvgart-Arm schlechter abgeschnitten habe. Trotz der Enttäuschung über die Studie gegen die endokrine Orbitopathie sahen die Analysten keine unmittelbaren negativen Auswirkungen auf die bevorstehende Phase-III-Studie gegen Morbus Basedow.

Insgesamt zeigt der Rückschlag bei Argenx, wie sensibel der Biotechnologiesektor auf Forschungsergebnisse reagiert. Analysten sind jedoch geteilter Meinung über die langfristigen Auswirkungen, wobei einige die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit betrachten, während andere die Unsicherheiten in der Entwicklung neuer Therapien betonen.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 737,5EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.