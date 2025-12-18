Staatsanleihen im Fokus: Kursgewinne und wichtige Konjunkturdaten erwartet!

Die Experten der Dekabank wiesen darauf hin, dass das Hauptaugenmerk auf dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt, wobei ein unveränderter Leitzins als wahrscheinlich gilt. Die EZB wird zudem neue Prognosen bis ins Jahr 2028 vorlegen. Die Inflation in der Eurozone wird voraussichtlich unter dem Ziel von 2 Prozent bleiben, was jedoch als tolerierbar angesehen wird.

Am Montag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, wobei der Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 127,61 Punkte zulegte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent. Trotz des Kursanstiegs gab es am Anleihemarkt nur wenige klare Impulse. Die bevorstehende Woche vor Weihnachten könnte jedoch durch wichtige Konjunkturdaten, insbesondere aus den USA und der Eurozone, entscheidende Signale liefern. Zu den erwarteten Daten gehören Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und zur Inflation für November.

Am Dienstag legten die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut leicht zu, mit einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,05 Prozent auf 127,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe blieb bei 2,85 Prozent. Ein durchwachsener US-Arbeitsmarktbericht, der einen höheren Beschäftigungsanstieg, aber auch eine steigende Arbeitslosenquote und schwächere Stundenlöhne zeigte, führte zunächst zu einem Rückgang des Bund-Futures, der sich jedoch schnell erholte. Ökonomen erwarten keine signifikanten Auswirkungen auf die Zinspolitik.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, kommentierte, dass der Arbeitsmarkt ein gemischtes Bild zeige, was auch für die Gesamtwirtschaft gelte. Während Investitionen in Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber fungieren, habe die Logistikbranche in den letzten Monaten Stellen abgebaut.

Am Mittwoch starteten die deutschen Staatsanleihen mit leichten Kursgewinnen, der Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 127,73 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Anleihe bei 2,84 Prozent lag. Der Fokus lag auf dem ifo-Geschäftsklima, das voraussichtlich keine grundlegende Verbesserung der wirtschaftlichen Stimmung signalisieren wird. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erwartet keine Änderungen in der Markteinschätzung zur Geldpolitik der EZB, da keine Zinsänderung in Aussicht steht und die konjunkturelle Dynamik in Deutschland schwach bleibt, während die Inflation leicht erhöht ist.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 127,5EUR auf Eurex (17. Dezember 2025, 06:15 Uhr) gehandelt.