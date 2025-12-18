    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Staatsanleihen im Fokus: Kursgewinne und wichtige Konjunkturdaten erwartet!

    Staatsanleihen im Fokus: Kursgewinne und wichtige Konjunkturdaten erwartet!
    Foto: adobe.stock.com

    Am Montag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, wobei der Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 127,61 Punkte zulegte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent. Trotz des Kursanstiegs gab es am Anleihemarkt nur wenige klare Impulse. Die bevorstehende Woche vor Weihnachten könnte jedoch durch wichtige Konjunkturdaten, insbesondere aus den USA und der Eurozone, entscheidende Signale liefern. Zu den erwarteten Daten gehören Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und zur Inflation für November.

    Die Experten der Dekabank wiesen darauf hin, dass das Hauptaugenmerk auf dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt, wobei ein unveränderter Leitzins als wahrscheinlich gilt. Die EZB wird zudem neue Prognosen bis ins Jahr 2028 vorlegen. Die Inflation in der Eurozone wird voraussichtlich unter dem Ziel von 2 Prozent bleiben, was jedoch als tolerierbar angesehen wird.

    Am Dienstag legten die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut leicht zu, mit einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,05 Prozent auf 127,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe blieb bei 2,85 Prozent. Ein durchwachsener US-Arbeitsmarktbericht, der einen höheren Beschäftigungsanstieg, aber auch eine steigende Arbeitslosenquote und schwächere Stundenlöhne zeigte, führte zunächst zu einem Rückgang des Bund-Futures, der sich jedoch schnell erholte. Ökonomen erwarten keine signifikanten Auswirkungen auf die Zinspolitik.

    Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, kommentierte, dass der Arbeitsmarkt ein gemischtes Bild zeige, was auch für die Gesamtwirtschaft gelte. Während Investitionen in Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber fungieren, habe die Logistikbranche in den letzten Monaten Stellen abgebaut.

    Am Mittwoch starteten die deutschen Staatsanleihen mit leichten Kursgewinnen, der Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 127,73 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Anleihe bei 2,84 Prozent lag. Der Fokus lag auf dem ifo-Geschäftsklima, das voraussichtlich keine grundlegende Verbesserung der wirtschaftlichen Stimmung signalisieren wird. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erwartet keine Änderungen in der Markteinschätzung zur Geldpolitik der EZB, da keine Zinsänderung in Aussicht steht und die konjunkturelle Dynamik in Deutschland schwach bleibt, während die Inflation leicht erhöht ist.



    BUND Future

    -0,06 %
    +0,07 %
    -0,78 %
    -0,95 %
    -5,35 %
    -7,30 %
    -28,19 %
    -19,09 %
    +3,98 %
    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 127,5EUR auf Eurex (17. Dezember 2025, 06:15 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Staatsanleihen im Fokus: Kursgewinne und wichtige Konjunkturdaten erwartet! Am Montag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, wobei der Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 127,61 Punkte zulegte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent. Trotz des Kursanstiegs gab es am Anleihemarkt nur wenige …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     