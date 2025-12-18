    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor
    Elmos Semiconductor: Wichtige Finanzberichte 2026 – Alle Termine im Überblick!

    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Die Elmos Semiconductor SE hat am 16. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung umfasst sowohl Quartals- als auch Jahresfinanzberichte, die für Investoren und die Öffentlichkeit von Bedeutung sind. Die Bekanntmachung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die rechtlichen Meldepflichten und Finanznachrichten zuständig ist.

    Für das Jahr 2026 plant Elmos die Veröffentlichung mehrerer wichtiger Finanzberichte. Der erste Quartalsbericht für das erste Halbjahr wird am 5. Mai 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die entsprechenden Berichte sind auf der Unternehmenswebsite unter den angegebenen Links zugänglich. Ein weiterer Quartalsbericht für das zweite Halbjahr ist für den 10. November 2026 angesetzt, ebenfalls in beiden Sprachen.

    Zusätzlich zu den Quartalsberichten wird Elmos am 19. März 2026 den Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht veröffentlichen. Diese Berichte werden ebenfalls in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt und sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal wird am 4. August 2026 veröffentlicht.

    Die Bekanntmachung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die Unternehmen dazu verpflichten, ihre Finanzberichte transparent und zeitgerecht zu veröffentlichen. Diese Berichte sind entscheidend für die Informationsversorgung der Investoren und Analysten, die die finanzielle Gesundheit und die Geschäftsentwicklung von Elmos bewerten möchten.

    Elmos Semiconductor SE hat ihren Sitz in Leverkusen, Deutschland, und ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Halbleitertechnologie. Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte wird von Investoren und Marktanalysten aufmerksam verfolgt, da sie wichtige Einblicke in die Unternehmensleistung und zukünftige Perspektiven bieten.

    Die Vorabbekanntmachung stellt sicher, dass alle relevanten Informationen rechtzeitig zur Verfügung stehen, um den Anforderungen der Marktteilnehmer gerecht zu werden. Interessierte können die Berichte direkt über die Unternehmenswebsite abrufen, was die Transparenz und Zugänglichkeit der Informationen erhöht.



    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 90,55EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



