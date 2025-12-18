Naturkatastrophen 2025: Schäden über 100 Milliarden USD – Was jetzt zählt!

Laut Jérôme Jean Haegeli, dem Group Chief Economist von Swiss Re, zeigen die jährlichen Schwankungen, dass die versicherten Schäden insgesamt weiter ansteigen. Dies erfordere verstärkte Präventionsmaßnahmen und ein erhöhtes Risikobewusstsein. Die USA sind mit 83 % der weltweiten versicherten Schäden der am stärksten betroffene Markt, wobei Waldbrände und Gewitterstürme die Hauptursachen sind. Die Schäden durch Gewitterstürme erreichten 2025 50 Milliarden USD, was das drittteuerste Jahr nach 2023 und 2024 darstellt.

Im Jahr 2025 übersteigen die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen zum sechsten Mal in Folge die Marke von 100 Milliarden USD, wie das Swiss Re Institute berichtet. Die geschätzten Schäden belaufen sich auf 107 Milliarden USD, was einem Rückgang von 24 % im Vergleich zu 2024 entspricht, als die Schäden 141 Milliarden USD betrugen. Hauptursachen für die hohen Schäden sind die verheerenden Waldbrände in Los Angeles, die mit 40 Milliarden USD die teuersten Waldbrände weltweit darstellen, sowie schwere Gewitterstürme in den USA.

Die Hurrikansaison 2025 verlief im Vergleich zu den Vorjahren relativ glimpflich, mit Hurrikan Melissa als teuerstem Ereignis, das geschätzte Schäden von bis zu 2,5 Milliarden USD verursachte. Diese Saison war durch eine geringe Anzahl von Hurrikanen gekennzeichnet, die die US-Küste nicht erreichten, was zu insgesamt niedrigen versicherten Schäden führte.

In Südostasien kam es Ende November zu schweren Überschwemmungen, die durch eine Kombination von Wettersystemen und einem verstärkten Monsun verursacht wurden. Diese Ereignisse führten zu erheblichen Zerstörungen in Ländern wie Vietnam, Thailand und Indonesien.

Die Reaktion auf ein starkes Erdbeben vor der Ostküste Russlands im Juli 2025, das Tsunamiwellen auslöste, wurde als Erfolg der Frühwarnsysteme gewertet, die eine rechtzeitige Evakuierung der Bevölkerung ermöglichten.

Die wirtschaftlichen Schäden aus Naturkatastrophen belaufen sich 2025 auf 233 Milliarden USD, was einen Rückgang von 17 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen betragen 107 Milliarden USD, was einen leichten Rückgang von 3 % im Vergleich zum 10-jährigen Durchschnitt darstellt.

Insgesamt zeigt der Bericht von Swiss Re, dass trotz eines Rückgangs der versicherten Schäden die Notwendigkeit für präventive Maßnahmen und ein besseres Risikomanagement in der Versicherungsbranche weiterhin von großer Bedeutung ist.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 137,9EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.