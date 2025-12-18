    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDATAGROUP AktievorwärtsNachrichten zu DATAGROUP
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    DATAGROUP SE plant Delisting: Was Aktionäre jetzt wissen müssen!

    DATAGROUP SE plant Delisting: Was Aktionäre jetzt wissen müssen!
    Foto: adobe.stock.com

    Am 16. Dezember 2025 hat die DATAGROUP SE, ein führendes deutsches IT-Service-Unternehmen, bekannt gegeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen haben, ein Delisting-Verfahren an der Börse München einzuleiten. Ziel dieses Schrittes ist es, die DATAGROUP als privates Unternehmen zu positionieren, um mehr strategische Flexibilität zu gewinnen. Der Antrag auf Widerruf der Einbeziehung der DATAGROUP-Aktien in den Freiverkehr wird kurzfristig gestellt.

    In der Mitteilung wird betont, dass Aktionäre keine Möglichkeit haben werden, ihre Aktien im Rahmen eines Delisting-Angebots zu verkaufen, wie es bei regulierten Märkten üblich ist. Dies bedeutet, dass Anleger, die ihre Anteile veräußern möchten, dies vor der Beendigung der Börsennotiz tun sollten. Nach dem Delisting wird erwartet, dass die Handelsmöglichkeiten für die Aktien stark eingeschränkt sind, was zu einem signifikanten Rückgang des Handelsvolumens führen könnte.

    DATAGROUP, mit rund 3.700 Mitarbeitern, bietet umfassende IT-Dienstleistungen an und bedient sowohl mittelständische als auch große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber. Das Unternehmen verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sowohl organische Expansion als auch Akquisitionen umfasst. Besonders hervorzuheben ist die „buy and turn around“-Strategie, die eine optimale Integration neu erworbener Unternehmen zum Ziel hat.

    Zusätzlich zu den Delisting-Plänen hat der Vorstand der DATAGROUP SE am 17. Dezember 2025 beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 eine Dividende von 0,04 Euro je Aktie vorzuschlagen. Diese Ausschüttung basiert auf einem Bilanzgewinn von über 109 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024/2025. Der Vorschlag zur Dividende steht jedoch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung. Die Neuausrichtung der Dividendenpolitik zielt darauf ab, Gewinne vorrangig zu reinvestieren, um die finanzielle Flexibilität für Investitionen in Zukunftsfelder wie Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Dienste zu stärken.

    Insgesamt zeigt DATAGROUPs Entscheidung, sich vom regulierten Markt zurückzuziehen, eine strategische Neuausrichtung, die darauf abzielt, die unternehmerische Flexibilität zu erhöhen und gleichzeitig die Investitionen in wachstumsstarke Bereiche zu fördern. Aktionäre sollten sich der damit verbundenen Risiken und der eingeschränkten Handelsmöglichkeiten bewusst sein.



    DATAGROUP

    +0,88 %
    +2,55 %
    +5,40 %
    +11,24 %
    +37,56 %
    +5,08 %
    +49,62 %
    +381,02 %
    +1.860,00 %
    ISIN:DE000A0JC8S7WKN:A0JC8S

    Die DATAGROUP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 68,35EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DATAGROUP SE plant Delisting: Was Aktionäre jetzt wissen müssen! Am 16. Dezember 2025 hat die DATAGROUP SE, ein führendes deutsches IT-Service-Unternehmen, bekannt gegeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen haben, ein Delisting-Verfahren an der Börse München einzuleiten. Ziel dieses Schrittes ist es, die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     