DATAGROUP SE plant Delisting: Was Aktionäre jetzt wissen müssen!

In der Mitteilung wird betont, dass Aktionäre keine Möglichkeit haben werden, ihre Aktien im Rahmen eines Delisting-Angebots zu verkaufen, wie es bei regulierten Märkten üblich ist. Dies bedeutet, dass Anleger, die ihre Anteile veräußern möchten, dies vor der Beendigung der Börsennotiz tun sollten. Nach dem Delisting wird erwartet, dass die Handelsmöglichkeiten für die Aktien stark eingeschränkt sind, was zu einem signifikanten Rückgang des Handelsvolumens führen könnte.

Am 16. Dezember 2025 hat die DATAGROUP SE, ein führendes deutsches IT-Service-Unternehmen, bekannt gegeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen haben, ein Delisting-Verfahren an der Börse München einzuleiten. Ziel dieses Schrittes ist es, die DATAGROUP als privates Unternehmen zu positionieren, um mehr strategische Flexibilität zu gewinnen. Der Antrag auf Widerruf der Einbeziehung der DATAGROUP-Aktien in den Freiverkehr wird kurzfristig gestellt.

DATAGROUP, mit rund 3.700 Mitarbeitern, bietet umfassende IT-Dienstleistungen an und bedient sowohl mittelständische als auch große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber. Das Unternehmen verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sowohl organische Expansion als auch Akquisitionen umfasst. Besonders hervorzuheben ist die „buy and turn around“-Strategie, die eine optimale Integration neu erworbener Unternehmen zum Ziel hat.

Zusätzlich zu den Delisting-Plänen hat der Vorstand der DATAGROUP SE am 17. Dezember 2025 beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 eine Dividende von 0,04 Euro je Aktie vorzuschlagen. Diese Ausschüttung basiert auf einem Bilanzgewinn von über 109 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024/2025. Der Vorschlag zur Dividende steht jedoch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung. Die Neuausrichtung der Dividendenpolitik zielt darauf ab, Gewinne vorrangig zu reinvestieren, um die finanzielle Flexibilität für Investitionen in Zukunftsfelder wie Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud-Dienste zu stärken.

Insgesamt zeigt DATAGROUPs Entscheidung, sich vom regulierten Markt zurückzuziehen, eine strategische Neuausrichtung, die darauf abzielt, die unternehmerische Flexibilität zu erhöhen und gleichzeitig die Investitionen in wachstumsstarke Bereiche zu fördern. Aktionäre sollten sich der damit verbundenen Risiken und der eingeschränkten Handelsmöglichkeiten bewusst sein.

