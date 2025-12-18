Nexus Uranium verkauft Wray Mesa: Kapital für Wachstum in South Dakota!

Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium, betonte, dass diese Transaktion den Aktionären sofortige finanzielle Mittel bereitstellt und gleichzeitig den Fokus auf die Hauptprojekte des Unternehmens verstärkt. Anstatt Ressourcen auf mehrere Projekte zu verteilen, möchte Nexus seine Anstrengungen auf die vielversprechendsten Assets konzentrieren. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2025 erfolgen, unterliegt jedoch den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Nexus Uranium Corp. hat am 15. Dezember 2025 den Verkauf seines Wray Mesa-Projekts im San Juan County, Utah, bekannt gegeben. Das Unternehmen hat eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner 100-prozentigen Beteiligung an ein privates Unternehmen für einen Kaufpreis von 105.000 US-Dollar in bar abgeschlossen. Das Wray Mesa-Projekt umfasst 46 nicht patentierte Bergbaukonzessionen im Uravan Mineral Belt. Der Verkauf ermöglicht es Nexus, sofortiges, nicht verwässerndes Kapital zu generieren und sich auf die Weiterentwicklung des Chord-Projekts in South Dakota zu konzentrieren, wo das Unternehmen plant, bald mit Bohrungen zu beginnen.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Uranprojekte in Nordamerika spezialisiert hat. Neben dem Chord-Projekt in South Dakota besitzt das Unternehmen auch das Wolf Canyon-Projekt in South Dakota und das South Pass-Projekt in Wyoming. In Kanada hält Nexus das Mann Lake-Projekt im Athabasca-Becken in Saskatchewan.

Die Entscheidung, das Wray Mesa-Projekt zu verkaufen, fällt in einen Kontext, in dem die Nachfrage nach Uran aufgrund der Renaissance der Kernenergie steigt. Experten prognostizieren, dass der Energiebedarf, insbesondere durch Rechenzentren, bis 2030 erheblich zunehmen wird. Dies führt zu einem strukturellen Angebotsdefizit auf dem Uranmarkt, da die Produktion hinter der Nachfrage zurückbleibt. Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzt, dass im Jahr 2025 etwa 195 Millionen Pfund Uran benötigt werden, während nur rund 160 Millionen Pfund produziert werden.

Die politische und gesellschaftliche Akzeptanz für Kernenergie wächst, was Investitionen in diesen Sektor ankurbeln könnte. Nexus Uranium positioniert sich strategisch, um von diesem Trend zu profitieren, indem es frisches Kapital für seine Wachstumsprojekte in South Dakota generiert. Anleger könnten in dieser Situation eine Gelegenheit sehen, in eine potenziell unterbewertete Uran-Aktie zu investieren.

Die Nexus Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 1,060EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.