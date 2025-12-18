    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsZucker RohstoffvorwärtsNachrichten zu Zucker
    Karamalz gehört jetzt Veltins: Was bedeutet das für den Malzgetränke-Markt?

    Die Übernahme der Marke Karamalz durch die Brauerei Veltins markiert einen bedeutenden Schritt im Wettbewerb um Malzgetränke in Deutschland. Krombacher hatte bereits vor einigen Jahren die Marke Vitamalz übernommen, und nun ziehen die beiden großen nordrhein-westfälischen Brauereien in diesem Segment gleich. Malzgetränke, die vor allem bei jungen Familien beliebt sind, könnten durch diese neue Konkurrenzsituation an Dynamik gewinnen. Niklas Other, Herausgeber des Fachmagazins "Inside", sieht die Übernahme als Chance für einen intensiveren Wettbewerb, der letztlich den Verbrauchern zugutekommen könnte.

    Die beiden Marken Karamalz und Vitamalz repräsentieren zusammen mehr als die Hälfte des Marktes für Malzgetränke im Lebensmitteleinzelhandel, in Getränkemärkten und der Gastronomie. Veltins hat bereits mit der Produktion von Karamalz begonnen und plant, ab dem neuen Jahr die Belieferung von Handel und Gastronomie aus Meschede im Hochsauerlandkreis zu starten. Trotz eines Rückgangs im Absatz von Malztrunk in den letzten Jahren bleibt dieser in größeren Einkaufsstätten ein Pflichtartikel.

    Die Preisentwicklung im Malztrunk-Segment könnte sich analog zu den jüngsten Preiserhöhungen im Biermarkt gestalten. Marcus Strobl, Getränkeexperte bei NIQ, bestätigt, dass auch die Preise für Malztrunk steigen. Während der Gesamtmarkt für Malztrunk leichte Absatzrückgänge verzeichnete, konnte der Umsatz durch Preiserhöhungen stabil gehalten werden.

    Die Hauptzielgruppen für Malztrunk sind Kinder und ältere Menschen, wobei Haushalte mit Kindern besonders häufig zu diesen Getränken greifen. Interessanterweise kaufen in der Altersgruppe von 30 bis 50 Jahren mehr Haushalte Malztrunk als Bier. Beide Hersteller betonen, dass ihre Produkte alkoholfrei sind und einen Alkoholgehalt von 0,0 % aufweisen.

    Trotz ihrer Beliebtheit bleibt der Marktanteil von Malztrunk im Vergleich zu Bier gering, mit nur 1,1 % bundesweit. Die Brauereien verwenden den Begriff "Malztrunk" oder "Malzdrink", da die Zugabe von Zucker nicht dem Reinheitsgebot entspricht.

    Die Geschichte von Karamalz reicht 70 Jahre zurück, als es als "Henninger Karamell-Kraftbier" eingeführt wurde. Die Marke hat im Laufe der Jahre mehrere Eigentümerwechsel durchlaufen und gehört seit 2001 zur Eichbaum-Brauerei, die nun in einem Insolvenzverfahren saniert werden soll. Der Verkaufspreis für Karamalz wurde nicht bekannt gegeben.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
