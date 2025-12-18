Hyland als Leader im IDC MarketScape for Worldwide Intelligent Document Processing Software 2025-2026 Vendor Assessment ausgezeichnet

CLEVELAND, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Hyland, der Pionier der Content Innovation Cloud, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im IDC MarketScape for Worldwide Intelligent Document Processing (IDP) Software 2025-2026 Vendor Assessment (#53014125, Dezember, 2025 ) als Leader eingestuft wurde.

Hyland definiert IDP neu, wobei die agentenbasierte Automatisierung im Mittelpunkt steht. Aufbauend auf seiner Rolle als vertrauenswürdiger Verwalter von Unternehmensinhalten verfolgt Hyland die Vision, die Art und Weise zu transformieren, wie Unternehmen ihre Betriebsprozesse orchestrieren, indem es agentenbasierte KI auf unstrukturierte Daten anwendet. Über die Content Innovation Cloud geht Hyland IDP über die herkömmliche Automatisierung hinaus und verwaltet intelligent jeden Schritt des Workflows, von der Dokumentenerfassung, -trennung und -klassifizierung bis hin zur Datenextraktion, Kontextualisierung und umsetzbaren Erkenntnissen, was zu schnelleren Entscheidungen und messbaren Geschäftsergebnissen führt.

„Bei Hyland verfolgen wir das unerschütterliche Ziel, unseren Kunden weltweit innovative Lösungen anzubieten", erklärte Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Wir glauben, dass die Auszeichnung als Leader durch IDC MarketScape die bahnbrechenden Fortschritte von Hyland im Bereich der agentenbasierten Automatisierung bestätigt und eine neue Ära einläutet, in der Unternehmen ihre unstrukturierten Daten unabhängig von ihrem Speicherort nutzen können, um echten Geschäftswert zu schaffen."

„Die Content Innovation Cloud von Hyland und ihre Föderationsschicht stellen einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Dokumentenverarbeitung dar", erklärte Amy Machado, Senior Research Manager für Content- und Wissensentdeckungsstrategien bei IDC. „Mit einer Cloud-nativen Architektur, einer modernen Benutzererfahrung und KI-gestützten Funktionen ist Hyland gut positioniert, um eine Vielzahl von IDP-Anwendungsfällen und automatisierten Arbeitsabläufen über den gesamten Dokumentenlebenszyklus hinweg zu unterstützen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden und die Nutzung von Branchenkenntnissen liefert Hyland hochwirksame Lösungen, die den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht werden.