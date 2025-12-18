    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hyland als Leader im IDC MarketScape for Worldwide Intelligent Document Processing Software 2025-2026 Vendor Assessment ausgezeichnet

    Als strategischer Partner globaler Unternehmen bietet Hyland branchenführende automatisierte Lösungen für die Dokumentenverarbeitung, die umfassende Geschäftseinblicke und messbare Ergebnisse ermöglichen

    CLEVELAND, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Hyland, der Pionier der Content Innovation Cloud, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im IDC MarketScape for Worldwide Intelligent Document Processing (IDP) Software 2025-2026 Vendor Assessment (#53014125, Dezember, 2025) als Leader eingestuft wurde.

    Hyland.com

    Hyland definiert IDP neu, wobei die agentenbasierte Automatisierung im Mittelpunkt steht. Aufbauend auf seiner Rolle als vertrauenswürdiger Verwalter von Unternehmensinhalten verfolgt Hyland die Vision, die Art und Weise zu transformieren, wie Unternehmen ihre Betriebsprozesse orchestrieren, indem es agentenbasierte KI auf unstrukturierte Daten anwendet. Über die Content Innovation Cloud geht Hyland IDP über die herkömmliche Automatisierung hinaus und verwaltet intelligent jeden Schritt des Workflows, von der Dokumentenerfassung, -trennung und -klassifizierung bis hin zur Datenextraktion, Kontextualisierung und umsetzbaren Erkenntnissen, was zu schnelleren Entscheidungen und messbaren Geschäftsergebnissen führt.

    „Bei Hyland verfolgen wir das unerschütterliche Ziel, unseren Kunden weltweit innovative Lösungen anzubieten", erklärte Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Wir glauben, dass die Auszeichnung als Leader durch IDC MarketScape die bahnbrechenden Fortschritte von Hyland im Bereich der agentenbasierten Automatisierung bestätigt und eine neue Ära einläutet, in der Unternehmen ihre unstrukturierten Daten unabhängig von ihrem Speicherort nutzen können, um echten Geschäftswert zu schaffen."

    „Die Content Innovation Cloud von Hyland und ihre Föderationsschicht stellen einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Dokumentenverarbeitung dar", erklärte Amy Machado, Senior Research Manager für Content- und Wissensentdeckungsstrategien bei IDC. „Mit einer Cloud-nativen Architektur, einer modernen Benutzererfahrung und KI-gestützten Funktionen ist Hyland gut positioniert, um eine Vielzahl von IDP-Anwendungsfällen und automatisierten Arbeitsabläufen über den gesamten Dokumentenlebenszyklus hinweg zu unterstützen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden und die Nutzung von Branchenkenntnissen liefert Hyland hochwirksame Lösungen, die den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht werden.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Hyland als Leader im IDC MarketScape for Worldwide Intelligent Document Processing Software 2025-2026 Vendor Assessment ausgezeichnet Als strategischer Partner globaler Unternehmen bietet Hyland branchenführende automatisierte Lösungen für die Dokumentenverarbeitung, die umfassende Geschäftseinblicke und messbare Ergebnisse ermöglichen CLEVELAND, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ - …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     