    Covestro AG: Stimmrechtsanteile des Abu Dhabi Government sprunghaft gestiegen!

    Foto: Oliver Berg - dpa

    Am 16. Dezember 2025 veröffentlichte die Covestro AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in der Struktur der Stimmrechte des Unternehmens, insbesondere im Zusammenhang mit einem Übernahmeangebot.

    Die Covestro AG, mit Sitz in Leverkusen, Deutschland, hat in dieser Mitteilung bekannt gegeben, dass die Stimmrechtsanteile des Government of Abu Dhabi, vertreten durch die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) und deren Tochtergesellschaften, auf 95,10 % gestiegen sind. Dies stellt einen signifikanten Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der die Stimmrechtsanteile bei 9,98 % lagen. Der Grund für diese Erhöhung ist der Vollzug des Übernahmeangebots, das am 10. Dezember 2025 abgeschlossen wurde.

    Die Mitteilung enthält auch Details zu den neuen Stimmrechtsbeständen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt nun 207.900.000, wobei 197.718.580 Stimmrechte direkt dem Government of Abu Dhabi zugerechnet werden. Die Mitteilung zeigt, dass es keine weiteren Instrumente gibt, die Stimmrechte gewähren, was bedeutet, dass die gesamte Kontrolle über die Stimmrechte nun bei den genannten Akteuren liegt.

    Zusätzlich wurde eine zweite Stimmrechtsmitteilung von Morgan Stanley veröffentlicht, die ebenfalls am 16. Dezember 2025 erfolgte. Diese Mitteilung informiert darüber, dass Morgan Stanley einen minimalen Anteil von 0,07 % an den Stimmrechten hält, was im Vergleich zu vorherigen Mitteilungen einen Rückgang darstellt. Die Mitteilung weist darauf hin, dass Morgan Stanley keine beherrschenden Anteile an anderen Unternehmen hat, die Stimmrechte an Covestro halten.

    Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilungen ist von großer Bedeutung für Investoren und Marktbeobachter, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Kontrolle über die Covestro AG geben. Die signifikante Erhöhung der Stimmrechte durch das Government of Abu Dhabi könnte potenziell Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung und die Unternehmenspolitik von Covestro haben. Die Marktteilnehmer werden die Entwicklungen in diesem Zusammenhang genau beobachten, um mögliche Veränderungen in der Unternehmensführung und -strategie zu antizipieren.



    Covestro

    ISIN:DE0006062144WKN:606214

    Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 59,88EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
