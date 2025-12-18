Goldman Sachs überschreitet 3 %: Wichtige Stimmrechtsmitteilung für SNP!

Der Emittent, die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, hat seinen Sitz in Heidelberg, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900VKQHIQKPDF7811 registriert. Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb bzw. die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten, sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte.

Am 16. Dezember 2025 veröffentlichte die SNP Schneider-Neureither & Partner SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und gibt Aufschluss über die aktuellen Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens.

Der Mitteilungspflichtige ist die Goldman Sachs Group, Inc., mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Am 10. Dezember 2025 überschritt Goldman Sachs die Schwelle von 3 % der Stimmrechte, was zu dieser Mitteilung führte. Die aktuellen Stimmrechtsanteile von Goldman Sachs belaufen sich auf 3,87 %, bestehend aus 0,13 % direkten Stimmrechten und 3,73 % aus Instrumenten. Dies stellt eine Veränderung im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der Goldman Sachs nur 3,55 % der Stimmrechte hielt.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass Goldman Sachs insgesamt 262.558 Stimmrechte direkt und 275.785 Stimmrechte über Instrumente hält. Diese Instrumente sind als Rechte auf Rücknahme klassifiziert und haben eine Fälligkeit, die noch offen ist.

Zusätzlich wurde am 17. Dezember 2025 eine weitere Mitteilung veröffentlicht, die die Stimmrechtsanteile von Goldman Sachs International betrifft. Diese zeigt, dass die Gesamtstimmrechtsanteile bei 3,87 % liegen, wobei 3,55 % direkt und 0,31 % über Instrumente gehalten werden.

Die Mitteilungen verdeutlichen die dynamische Entwicklung der Stimmrechtsverhältnisse bei SNP Schneider-Neureither & Partner SE und unterstreichen die Bedeutung von Goldman Sachs als bedeutendem Aktionär. Die Transparenz dieser Informationen ist entscheidend für Investoren und Marktteilnehmer, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Insgesamt zeigen die Stimmrechtsmitteilungen, dass Goldman Sachs eine signifikante Rolle im Aktionärsgefüge von SNP Schneider-Neureither & Partner SE spielt, was potenzielle Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben könnte.

