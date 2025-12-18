Proteste der Landwirte: Sinkende Butterpreise gefährden die Existenz!

Aktuell sind die Preise für Butter so niedrig wie seit langem nicht mehr. Handelsketten haben in den letzten Wochen die Preise mehrfach gesenkt, sodass ein 250-Gramm-Stück Deutscher Markenbutter unter einen Euro gefallen ist. Diese Entwicklung ist auf den gesunkenen Weltmarktpreis für Milch zurückzuführen. Zudem wurde in den Molkereien mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum, und der Fettgehalt der Milch ist gestiegen. Bauernvertreter warnen, dass viele Betriebe aufgrund der niedrigen Preise nicht in der Lage sind, notwendige Investitionen zu tätigen.

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat Verständnis für die Proteste von Landwirten gegen die sinkenden Preise für Milch und Butter geäußert, sieht jedoch die Politik in dieser Angelegenheit machtlos. In einem Interview mit der "Rheinischen Post" erklärte Rainer, dass die Bundesregierung die Situation genau beobachte, aber nicht in den Markt eingreifen könne. Er betonte die Notwendigkeit eines verlässlichen Einkommens für Landwirte und die Bedeutung, dass Lebensmittel für Verbraucher erschwinglich bleiben, während gleichzeitig die Produzenten von den Preisen leben können.

In Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) protestierten Landwirte mit rund 100 Traktoren vor der Lidl-Zentrale gegen die Preispolitik des Discounters. Der Verein "Land schafft Verbindung BW" hatte ursprünglich mit bis zu 500 Traktoren gerechnet. Die Bauern werfen Lidl vor, die Butterpreise "zu verramschen". Auch an anderen Orten in Deutschland, wie in Radeburg (Sachsen) und Cloppenburg (Niedersachsen), fanden ähnliche Proteste statt. In Wasbek demonstrierten Landwirte aus Schleswig-Holstein gegen die Dumpingpreise für Butter.

Lidl selbst äußerte Verständnis für die Sorgen der Landwirte, erklärte jedoch, dass die Preissenkungen eine notwendige Reaktion auf die aktuelle Marktsituation seien. Der Discounter verwies auf ein Überangebot an Rohmilch, das seit September zu beobachten sei. Wenn diese Mengen nicht abfließen, könnte ein noch stärkerer Preisverfall drohen.

Insgesamt zeigt die Situation, dass die Landwirte in Deutschland unter Druck stehen, während die Handelsketten versuchen, die Preise für Verbraucher niedrig zu halten. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen fairen Preisen für Produzenten und erschwinglichen Preisen für Verbraucher zu finden.

Milch wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 20,34USD auf CME (05. Februar 2025, 22:19 Uhr) gehandelt.