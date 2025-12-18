EU plant CO2-Zoll: Neue Maßnahmen gegen klimaschädliche Importe!

Parallel dazu bleibt die finanzielle Situation in Österreich angespannt. Laut dem Fiskalrat werden die Budgetdefizite bis 2029 deutlich über der Maastricht-Obergrenze von 3 Prozent des BIP liegen. Die Rückführung des Defizits unter diese Grenze bis 2028 wird als unrealistisch eingeschätzt, es sei denn, es werden zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen. Die Staatsschuldenquote wird voraussichtlich bis 2029 auf einen historischen Höchststand von 87,7 Prozent des BIP ansteigen. Um diese Entwicklung zu stoppen, sind umfassende Strukturreformen, insbesondere im Gesundheits- und Pensionsbereich, sowie ein verbessertes Budgetcontrolling erforderlich.

Am Mittwoch wird die EU-Kommission Änderungsvorschläge zur Kohlenstoffgrenzabgabe (CBAM) vorstellen, die als CO2-Zoll für Waren fungiert, die außerhalb der EU klimaschädlicher produziert werden. Ziel ist es, die Verlagerung von CO2-Emissionen ins Ausland zu verhindern. Beispielsweise sollen beim Import von Stahl aus China, der klimaschädlicher hergestellt wird als in der EU, Abgaben für das zusätzlich angefallene CO2 erhoben werden. Die neuen Vorgaben sollen im kommenden Jahr vollständig in Kraft treten. Die Kommission plant zudem, Wettbewerbsnachteile bei Exporten ins Ausland zu überprüfen.

Die prognostizierten Defizite für 2025 und 2026 liegen bei 4,4 Prozent bzw. 4,1 Prozent des BIP, was weiterhin über der Maastricht-Obergrenze bleibt. Der Fiskalrat kritisiert, dass die derzeitigen fiskalpolitischen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Budgetdefizite signifikant zu senken. Eine massive Reduktion der Lücke zwischen Staatsausgaben und -einnahmen ist notwendig, um die Staatsfinanzen nachhaltig zu stabilisieren.

In der Automobilbranche gibt es positive Reaktionen auf die EU-Kommission, die das Automotive Competitiveness Package angepasst hat. Ab 2035 wird eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um 90 Prozent anstelle von 100 Prozent für Neuzulassungen verpflichtend. Dies wird als notwendiger Schritt angesehen, um den Herstellern mehr Spielraum zu geben. Die Branche fordert zudem, dass alle erneuerbaren Energieträger und Antriebsformen gleichwertig zur Erreichung der Klimaziele beitragen können.

Insgesamt stehen die EU und Österreich vor großen Herausforderungen in der Klimapolitik und der Haushaltskonsolidierung, die eine enge Zusammenarbeit und innovative Ansätze erfordern, um die gesetzten Ziele zu erreichen.

