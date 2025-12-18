    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke
    JOST Werke SE: Stimmrechtsänderungen – Wer hat jetzt das Sagen?

    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    Am 15. und 16. Dezember 2025 veröffentlichte die JOST Werke SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt sind. Diese Mitteilungen informieren über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Neu-Isenburg, Deutschland, hat.

    In der ersten Mitteilung vom 15. Dezember 2025 wird bekannt gegeben, dass die Lupus alpha Investment GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, am 9. Dezember 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten hat. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt 3,06 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 2,88 % darstellt. Insgesamt hat JOST Werke SE 14.900.000 Stimmrechte, und die Lupus alpha Investment GmbH hält nun 456.000 Stimmrechte, die direkt zugerechnet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitteilungspflichtige weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an JOST Werke SE halten.

    Die zweite Mitteilung vom 16. Dezember 2025 betrifft eine natürliche Person, Kai Möhrle, der ebenfalls am 9. Dezember 2025 die Schwelle von 3 % überschritt. In dieser Mitteilung wird jedoch festgestellt, dass sein Stimmrechtsanteil auf 0 % gesenkt wurde, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 10,07 % darstellt. Dies könnte auf eine Veräußerung von Aktien oder eine andere Änderung in der Struktur der Beteiligungen hinweisen. Auch hier beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte 14.900.000, und es werden keine Stimmrechte oder Instrumente in Bezug auf die Anteile angegeben.

    Beide Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die sicherstellen, dass Veränderungen in den Stimmrechtsverhältnissen transparent gemacht werden. Diese Informationen sind für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und mögliche Einflussfaktoren auf die Unternehmensführung geben.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die JOST Werke SE durch diese Mitteilungen wichtige Informationen über die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen ihrer Aktionäre bereitstellt, was für die Markttransparenz und das Vertrauen der Investoren von großer Bedeutung ist.



    JOST Werke

    ISIN:DE000JST4000WKN:JST400

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 52,00EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    JOST Werke SE: Stimmrechtsänderungen – Wer hat jetzt das Sagen? Am 15. und 16. Dezember 2025 veröffentlichte die JOST Werke SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt sind. Diese Mitteilungen informieren über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des …
