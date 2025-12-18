Sartorius AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Alle Termine im Überblick!

Zunächst wird die Quartals-/Zwischenmitteilung für das zweite Halbjahr 2026 angekündigt, die am 22. Oktober 2026 veröffentlicht wird. Diese Mitteilung wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf den offiziellen Investor-Relations-Webseiten der Sartorius AG bereitgestellt. Die entsprechenden Links für die Veröffentlichung sind auf der Unternehmenswebsite zu finden.

Die Sartorius AG hat am 17. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung umfasst mehrere wichtige Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresberichten, die für Investoren und Analysten von Interesse sind.

Des Weiteren kündigte die Sartorius AG die Veröffentlichung ihres Konzern-Jahresfinanzberichts für den 16. Februar 2026 an. Auch dieser Bericht wird in beiden Sprachen verfügbar sein und auf den gleichen Webseiten veröffentlicht.

Für das erste Halbjahr 2026 ist eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung geplant, die am 23. April 2026 veröffentlicht wird. Diese wird ebenfalls in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen. Zudem wird der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal 2026 am 23. Juli 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen.

Die Bekanntmachung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Die EQS Group, die für die Verbreitung dieser Informationen verantwortlich ist, stellt sicher, dass die Mitteilungen rechtzeitig und ordnungsgemäß an die Öffentlichkeit gelangen.

Die Sartorius AG, mit Sitz in Göttingen, ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Biotechnologie und die pharmazeutische Industrie spezialisiert hat. Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation und bietet Investoren und anderen Interessierten Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sartorius AG mehrere bedeutende Finanzberichte für 2026 angekündigt hat, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht werden. Diese Berichte sind entscheidend für die Transparenz und das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen. Die genauen Veröffentlichungstermine sind für die Marktteilnehmer von großer Bedeutung, um informierte Entscheidungen treffen zu können.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 237,4EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.