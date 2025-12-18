31 Millionen Euro für Wissenschaftsparks: ESPG AG sichert Zukunft!

Die Finanzierung zielt insbesondere auf Science Parks ab, die auf forschungsintensive Unternehmen spezialisiert sind, insbesondere in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie klinische Forschung. Dies unterstreicht die Strategie der ESPG, technologie- und forschungsnahe Standorte gezielt auszubauen. Mag. Oliver Waldthaler, Teamleiter West-Europa der HYPO NOE, betont die erfolgreiche Partnerschaft mit der ESPG und die Übereinstimmung der Spezialisierung auf nachhaltige Immobilienprojekte.

Die European Science Park Group (ESPG AG) hat kürzlich eine bedeutende Finanzierung in Höhe von über 31 Millionen Euro mit der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG abgeschlossen. Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Schritt zur langfristigen Sicherung der Finanzierung eines wesentlichen Teils des Portfolios der ESPG dar, das sich auf die Entwicklung von Wissenschaftsparks konzentriert. Die HYPO NOE ist ein etabliertes Kreditinstitut in Österreich und ein langjähriger Finanzierungspartner der ESPG AG.

Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG, hebt hervor, dass die Refinanzierung mit der HYPO NOE einen wichtigen Baustein zur Optimierung der Finanzierungsstruktur darstellt. Sie ermöglicht der ESPG, ihre Science Parks weiter auszubauen und zu entwickeln, und bestätigt das Vertrauen eines renommierten Partners in das Geschäftsmodell der ESPG.

Zusätzlich hat die ESPG AG eine Refinanzierungszusage von der Volksbank Magdeburg eG für das Projekt ONE ONE Magdeburg erhalten. Diese Immobilie, die über eine Mietfläche von rund 4.640 Quadratmetern verfügt und überwiegend an Bildungseinrichtungen vermietet ist, stärkt den Wissenschafts- und Innovationsstandort Magdeburg. Ralf Nöcker bezeichnet die Zusage als großen Erfolg und als Zeichen des Vertrauens lokaler Banken in die Strategie der ESPG. Markus Drews, ebenfalls Vorstand der ESPG, betont, dass die Refinanzierung die Position der ESPG in einem bedeutenden Cluster aus Forschung, Bildung und wissensbasierten Unternehmen stärkt.

Die ESPG AG ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Wissenschaftsparks konzentriert, die vor allem Mieter aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien und digitale Transformation anziehen. Mit einem Portfolio von 16 Wissenschaftsparks in Europa und einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern positioniert sich die ESPG als führender Anbieter in diesem wachsenden Markt.

Diok RealEstate Unternehmensanleihe 9,50 % bis 10/26 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,72EUR auf Stuttgart (17. Dezember 2025, 21:45 Uhr) gehandelt.