EVN AG: Trotz Rückgang stark in erneuerbare Energien und Zukunft investiert!

Das energiewirtschaftliche Umfeld war im Berichtsjahr von kälteren Temperaturen geprägt, was zu einem Anstieg der Heizgradsumme in Österreich führte. Dies wirkte sich positiv auf die Umsatzerlöse aus, die um 3,8 % auf 3.000 Millionen Euro stiegen. Allerdings führten ungünstige Bedingungen für die Stromerzeugung aus Wasser und Wind zu einem Anstieg der Marktpreise für Strom. Die höheren Beschaffungskosten im Energievertrieb in Südosteuropa erhöhten den Aufwand für Fremdstrombezug und Energieträger um 10,3 %.

Die EVN AG hat im Geschäftsjahr 2024/25 ein Konzernergebnis von 436,7 Millionen Euro erzielt, was einem Rückgang von 7,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Rückgang ist auf ein schwächeres Wind- und Wasserdargebot sowie eine Normalisierung der Ergebnisse im Vertrieb zurückzuführen. Trotz dieser Herausforderungen konnte die EVN ihre erneuerbaren Erzeugungskapazitäten auf 980 MW ausbauen, insbesondere durch Investitionen in Windkraft und Photovoltaik. Zudem wurde der erste „Super-Hybrid-Park“ in Trumau/Tattendorf errichtet und eine 60 km lange Trinkwasserversorgungsleitung im Waldviertel in Betrieb genommen.

Das EBITDA stieg um 19,2 % auf 909,1 Millionen Euro, während das EBIT auf 490,9 Millionen Euro anstieg. Der Rückgang des Finanzergebnisses, bedingt durch eine niedrigere Dividende der Verbund AG und Währungseffekte, führte jedoch zu einem insgesamt niedrigeren Konzernergebnis. Die EVN plant, eine Dividende von 0,90 Euro pro Aktie auszuschütten, was dem Vorjahresniveau entspricht.

Die Strategie 2030 der EVN wurde aktualisiert, um den Fokus auf den Ausbau erneuerbarer Energien, Investitionen in die Netzinfrastruktur und die Nutzung von überschüssiger erneuerbarer Energie zu legen. Die EVN beabsichtigt, bis 2030 jährlich rund 1 Milliarde Euro zu investieren, wobei der Großteil in Niederösterreich fließen soll. Die Nettoverschuldung betrug zum 30. September 2025 1.155,9 Millionen Euro.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet die EVN ein Konzernergebnis in einer Bandbreite von 430 bis 480 Millionen Euro, wobei Unsicherheiten in Bezug auf energiewirtschaftliche Parameter bestehen. Die künftige Dividendenpolitik soll stabilisiert werden, mit dem Ziel, die Ausschüttung bis 2029/30 auf mindestens 1,10 Euro pro Aktie zu erhöhen.

Die EVN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 27,10EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.