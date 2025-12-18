Pullback für Einstieg nutzen

Erst im abgelaufenen Monat ist die Aktie von Pan American Silver (PAAS) über ihre Vorgängerhochs aus 2008 und 2011 bei 44,10 US-Dollar ausgebrochen und hat sich seitdem um über 18 Prozent auf der Oberseite entwickelt. Eine einfache Analysemethode zur Feststellung der nächsten Kursziele bietet hierbei das Fibonacci-Extension-Retracement. Für gewöhnlich laufen solche Werte nach derartigen Auflösungen die Niveaus bei 138,2 und 161,8 % an. Für PAAS würde dies potenzielle Kursgewinne auf 58,89 bzw. 68,03 US-Dollar auf Sicht der nächsten Wochen bedeuten und sich für ein entsprechendes Engagement auf der Käuferseite anbieten. Kurzzeitige Rücksetzer stellen hierbei günstige Einstiegsgelegenheiten dar. Von einem aussagekräftigen Fehlausbruch müsste erst unterhalb von 39,80 US-Dollar ausgegangen werden, dann könnte PAAS auf 29,31 US-Dollar durchgereicht werden.

1. Long-Einstieg auf aktuellem Niveau von 49,67 US-Dollar suchen. Stopp unter 41,00 US-Dollar platzieren. Kursziel bei 58,89 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Pan American Silver Corp. (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5V3N Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,72 - 10,73 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 37,1906 US-Dollar Basiswert: Pan American Silver Corp. KO-Schwelle: 37,1906 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 49,67 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 58,89 US-Dollar Hebel: 3,96 Kurschance: + 75 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU51W9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 13,08 - 13,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 65,0045 US-Dollar Basiswert: Pan American Silver Corp. KO-Schwelle: 65,0045 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 49,67 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 3,23 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

