61,8 Prozent Fibo erreicht

Ein Blick auf das Wertpapier von Netflix zeigt die Aktie seit ihren Rekordständen aus Ende Juni bereits mit einem Kursabschlag von über 30 Prozent, zeitgleich nähert sich der Wert nun aber einer ersten wichtigen Horizontalunterstützung, bestehend aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracement, an. Genau dort verläuft aber auch eine volatile Handelsphase aus Anfang dieses Jahres, die für eine temporäre Stabilisierung sagen dürfte. Eine Übernahmezusage könnte die Kurse bei Netflix in der Folge wieder befeuern und rasch Kursgewinne zurück an den 50-Wochen-Durchschnitt bei 106,10 US-Dollar befeuern, darüber an den Horizontalwiderstand bei 117,85 US-Dollar und würde sich dementsprechend für einen Einstieg auf der Käuferseite anbieten. Rein technisch scheint die Netflix-Aktie schon bald am Ende ihrer kurzfristigen Konsolidierung angekommen zu sein. Ein Kursrutsch unter 89,54 US-Dollar würde aber unweigerlich eine überschießende Verkaufswelle auf 82,00 US-Dollar auslösen. Bei der politisch getriebenen Übernahmeschlacht könnte Investoren aber noch so manches um die Ohren fliegen, weshalb eine Untergewichtung im Depot ganz sinnvoll erscheint.

Trotz einer höheren Übernahmeofferte von Paramount Skydance hat der Vorstand des Übernahmekandidaten Warner Bros. Discovery die Offerte offiziell zurückgewiesen. Der Vorstand hält das Paramount-Angebot für wertmäßig unzureichend und mit erheblichen Risiken und Kosten verbunden. Wegen einer fehlenden und auf Papier festgehaltenen Absichtserklärung kann sich an dem Übernahmeangebot auch jederzeit wieder etwas ändern.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg um 89,54 US-Dollar suchen. Stopp unter 85,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 106,10/117,85 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Netflix Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ9Q3P Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,32 - 9,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 84,8096 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 84,8096 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 95,62 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,75 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU56NP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,98 - 0,99 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 106,907 US-Dollar Basiswert: Netflix Inc. KO-Schwelle: 106,907 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 95,62 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,20 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

