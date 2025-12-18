Bitcoin und Ethereum geben nach – Inflationsdaten als möglicher Wendepunkt

Insgesamt schrumpft die Marktkapitalisierung des Krypto-Markts um rund 1,9 Prozent auf etwa 2,91 Billionen US-Dollar.

Der Krypto-Markt steht am Donnerstagmorgen erneut unter Abgabedruck. Bitcoin notiert bei 86.430 US-Dollar und liegt damit etwa 0,5 Prozent im Minus. Deutlich härter trifft es den Altcoin-Markt: Ethereum verliert weitere 3,85 Prozent und kommt auf einen Wochenverlust von über zwölf Prozent und notiert damit bei 2.825 US-Dollar. XRP fällt um 4,8 Prozent auf 1,83 US-Dollar, während auch BNB , Dogecoin , Cardano und Solana jeweils mehr als vier Prozent einbüßen.

Risk-Off nach Tech-Verkauf

Analysten sprechen von einer klassischen Risk-off-Phase. ETF-Zuflüsse haben nachgelassen, während Händler im Derivatemarkt ihre Positionen abbauen. Die Kryptokurse gerieten zusätzlich durch eine deutliche Schwäche an der Wall Street unter Druck. Der Nasdaq verlor 1,9 Prozent, nachdem Schwergewichte wie Nvidia, Broadcom, Oracle und Alphabet merklich korrigierten. Der S&P 500 fiel 1,2 Prozent auf ein Dreiwochentief.

Trump signalisiert radikalen Kurswechsel

US-Präsident Donald Trump kündigte an, einen neuen Fed-Vorsitzenden zu ernennen, der "an deutlich niedrigere Zinsen glaubt". Nach mehreren Zinssenkungen unter Jerome Powell hatte die US-Notenbank zuletzt angedeutet, dass vorerst keine weitere Reduktion im Januar wahrscheinlich sei.

Der CME FedWatch-Indikator beziffert die Wahrscheinlichkeit eines ausbleibenden Zinsschrittes im Januar auf 73,4 Prozent, bei Polymarket liegt sie sogar bei 76 Prozent.

Berichten zufolge traf Trump am Mittwoch den pro-kryptoaffinen Fed-Gouverneur Christopher Waller, während Kevin Warsh und Kevin Hassett als Favoriten für den Posten gesehen werden.

Inflationsdaten als möglicher Wendepunkt

Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke der Märkte auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für November. Erwartet wird ein Anstieg der Verbraucherpreise um 3,1 Prozent im Jahresvergleich. Ein Wert oberhalb der Prognosen könnte die Renditen langlaufender Staatsanleihen weiter nach oben treiben und risikobehaftete Anlagen zusätzlich belasten.

Umgekehrt könnte ein Zeichen nachlassenden Preisdrucks Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr wecken und zumindest eine kurzfristige Erholungsbewegung auslösen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



