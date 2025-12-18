    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Tech-Schwäche belastet Krypto

    2637 Aufrufe 2637 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin und Ethereum geben nach – Inflationsdaten als möglicher Wendepunkt

    Der Krypto-Markt fällt erneut, da schwache US-Börsen Bitcoin, Ethereum und andere Altcoins mit nach unten ziehen. Jetzt richten sich die Blicke auf die CPI-Daten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Krypto-Markt fällt, Bitcoin bei 86.430 USD, Minus 0,5%.
    • Ethereum verliert 3,85%, Wochenverlust über 12%.
    • CPI-Daten heute könnten Marktbewegungen beeinflussen.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Tech-Schwäche belastet Krypto - Bitcoin und Ethereum geben nach – Inflationsdaten als möglicher Wendepunkt
    Foto: Dall-E

    Der Krypto-Markt steht am Donnerstagmorgen erneut unter Abgabedruck. Bitcoin notiert bei 86.430 US-Dollar und liegt damit etwa 0,5 Prozent im Minus. Deutlich härter trifft es den Altcoin-Markt: Ethereum verliert weitere 3,85 Prozent und kommt auf einen Wochenverlust von über zwölf Prozent und notiert damit bei 2.825 US-Dollar. XRP fällt um 4,8 Prozent auf 1,83 US-Dollar, während auch BNB, Dogecoin, Cardano und Solana jeweils mehr als vier Prozent einbüßen.

    Insgesamt schrumpft die Marktkapitalisierung des Krypto-Markts um rund 1,9 Prozent auf etwa 2,91 Billionen US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    182,95€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    161,63€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Risk-Off nach Tech-Verkauf

    Analysten sprechen von einer klassischen Risk-off-Phase. ETF-Zuflüsse haben nachgelassen, während Händler im Derivatemarkt ihre Positionen abbauen. Die Kryptokurse gerieten zusätzlich durch eine deutliche Schwäche an der Wall Street unter Druck. Der Nasdaq verlor 1,9 Prozent, nachdem Schwergewichte wie Nvidia, Broadcom, Oracle und Alphabet merklich korrigierten. Der S&P 500 fiel 1,2 Prozent auf ein Dreiwochentief.

    Trump signalisiert radikalen Kurswechsel

    US-Präsident Donald Trump kündigte an, einen neuen Fed-Vorsitzenden zu ernennen, der "an deutlich niedrigere Zinsen glaubt". Nach mehreren Zinssenkungen unter Jerome Powell hatte die US-Notenbank zuletzt angedeutet, dass vorerst keine weitere Reduktion im Januar wahrscheinlich sei.

    Der CME FedWatch-Indikator beziffert die Wahrscheinlichkeit eines ausbleibenden Zinsschrittes im Januar auf 73,4 Prozent, bei Polymarket liegt sie sogar bei 76 Prozent.

    Berichten zufolge traf Trump am Mittwoch den pro-kryptoaffinen Fed-Gouverneur Christopher Waller, während Kevin Warsh und Kevin Hassett als Favoriten für den Posten gesehen werden.

     

    Inflationsdaten als möglicher Wendepunkt

    Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke der Märkte auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für November. Erwartet wird ein Anstieg der Verbraucherpreise um 3,1 Prozent im Jahresvergleich. Ein Wert oberhalb der Prognosen könnte die Renditen langlaufender Staatsanleihen weiter nach oben treiben und risikobehaftete Anlagen zusätzlich belasten.

    Umgekehrt könnte ein Zeichen nachlassenden Preisdrucks Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr wecken und zumindest eine kurzfristige Erholungsbewegung auslösen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Tech-Schwäche belastet Krypto Bitcoin und Ethereum geben nach – Inflationsdaten als möglicher Wendepunkt Der Krypto-Markt fällt erneut, da schwache US-Börsen Bitcoin, Ethereum und andere Altcoins mit nach unten ziehen. Jetzt richten sich die Blicke auf die CPI-Daten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     