    Douglas mit Umsatz- und Ergebnisplus - erwägt Expansion in Golfregion

    Für Sie zusammengefasst
    • Douglas steigert Umsatz um 2,8% auf 4,6 Mrd. Euro.
    • Ebitda wächst um 3,6% auf 756,5 Millionen Euro.
    • Expansion in Golfregion wird für 2026 geprüft.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas hat Umsatz und Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 gesteigert. Im Schlussquartal bekam das Unternehmen jedoch eine höhere Preissensibilität der Kunden sowie einen steigenden Wettbewerbsdruck durch Rabattaktionen zu spüren, wie Douglas am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Geschäftsjahr per Ende September stiegen die Erlöse um 2,8 Prozent auf knapp 4,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um 3,6 Prozent auf 756,5 Millionen Euro.

    "In einem sehr volatilen und somit herausfordernden Jahr haben wir insgesamt Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen erzielt", kommentierte Konzernchef Sander van der Laan die Ergebnisse. Er sieht den europäischen Premium-Schönheitsmarkt künftig weiter auf Wachstumskurs, die Verunsicherung der Verbraucher könnte jedoch anhalten. Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Douglas einen leichten Umsatzanstieg auf 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro, die bereinigte Ebitda-Marge dürfte von 16,8 Prozent auf rund 16,5 Prozent sinken.

    Mittelfristig strebt Douglas ein Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine stabile bereinigte Ebitda-Marge an. Zudem prüft das Unternehmen die Expansion außerhalb Europas: So sieht Konzernchef van der Laan wegen der kaufkräftigen Kundschaft großes Potenzial in der Golfregion und prüft einen Markteintritt. Eine endgültige Entscheidung soll im Laufe des Jahres 2026 gefällt werden./nas/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
