JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Die wegen des Verkaufs der Autozulieferung neu formulierte Jahresprognose liege für das weitergeführte Rüstungsgeschäft auf Umsatzebene um fünf Prozent unter den bisherigen Zielen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unklarheit herrsche beim operativen Ergebnis (Ebita), da der Konzern zuvor keine Margenprognose für seinen Verteidigungsbereich abgegeben habe. Beim freien Barmittelfluss werde indes eine bedeutend bessere Entwicklung erwartet als zunächst in Aussicht gestellt. Anleger könnten den jüngsten Kursrückgang jetzt als guten Einstiegspunkt in die Aktie von Europas am schnellsten wachsenden Rüstungskonzern nutzen./rob/tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 01:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 1.556EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2250

Kursziel alt: 2250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



