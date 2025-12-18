    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    USA setzen der Schweiz Frist für verbindliches Zoll-Abkommen

    Für Sie zusammengefasst
    • USA erhöhen Druck auf Schweiz wegen Zollabkommen.
    • Frist für rechtlich verbindliches Abkommen: 31. März.
    • Strafzollsenkung wird bei Fristüberschreitung überprüft.
    USA setzen der Schweiz Frist für verbindliches Zoll-Abkommen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERN (dpa-AFX) - Die USA erhöhen den Druck auf die Schweiz. Das Zollabkommen soll bis 31. März rechtlich-verbindlich ausgehandelt werden. Sollte diese Frist verstreichen, will das Weiße Haus die vorgesehene Senkung der Strafzölle "gegebenenfalls überprüfen und überdenken". Dies steht im entsprechenden noch nicht rechtskräftigen, aber zugänglichen Dokument des Handelsbeauftragten im US-Bundesblatt "Federal Register". Zuerst hatte CH Media darüber berichtet. Keystone-SDA hat beim Schweizer Wirtschaftsdepartement weitere Informationen angefragt.

    Im Dokument steht, die USA hätten die Erwartung, bis zum 31. März 2026 ein rechtlich-verbindliches Zoll-Abkommen mit der Schweiz auszuhandeln. Die rückwirkende Senkung von 39 Prozent auf 15 Prozent sei "unter der Voraussetzung und Erwartung" vorgenommen worden, dass die Absichtserklärung vom 14. November rasch in ein bilaterales Abkommen umgegossen werde./mk//AWP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    USA setzen der Schweiz Frist für verbindliches Zoll-Abkommen Die USA erhöhen den Druck auf die Schweiz. Das Zollabkommen soll bis 31. März rechtlich-verbindlich ausgehandelt werden. Sollte diese Frist verstreichen, will das Weiße Haus die vorgesehene Senkung der Strafzölle "gegebenenfalls überprüfen und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     