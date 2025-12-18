    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCritical Infrastructure Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Critical Infrastructure Technologies
    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Critical Infrastructure Technologies Ltd. und Babcock International Group unterzeichnen eine Erweiterung der Absichtserklärung (MOU)

    Critical Infrastructure Technologies Ltd. und Babcock International Group unterzeichnen eine Erweiterung der Absichtserklärung (MOU)
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    Vancouver, BC – 18. Dezember 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Erweiterung der Absichtserklärung mit der Babcock International Group („Babcock“) unterzeichnet hat, um gemeinsam eine schnell einsetzbare Plattform zu entwickeln und zu errichten, die 5G-Kommunikation, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) sowie Fähigkeiten zur Drohnenabwehr nicht nur für die ukrainischen Streitkräfte, sondern auch für ganz Europa und Südostasien integriert.

     

    Die ursprüngliche Absichtserklärung, die im September 2025 auf der DSEI-(Defence and Security Equipment International)-Messe in London unterzeichnet wurde, wurde abgeschlossen, damit beide Unternehmen exklusiv an der Anfrage des ukrainischen Verteidigungsministeriums zur Lieferung von 50 Nexus-20-Plattformen von CiTech zusammenarbeiten konnten.

     

    Die Absichtserklärung über die Ausweitung des Kooperationsbereichs erweitert die Regionen der Zusammenarbeit nun auf ganz Europa und Südostasien, da für die Nexus-20-Plattform in diesen Regionen erhebliche Chancen bestehen.

     

    „Es ist fantastisch, den Umfang der Zusammenarbeit mit Babcock zu erweitern und nun gemeinsam daran zu arbeiten, Nexus 20 in den neu hinzugekommenen Regionen zu vermarkten“, sagte Brenton Scott, CEO von CiTech. „Da unsere erste Nexus 20 im April 2026 in der EU eintreffen soll, um regionsweite Demonstrationen durchzuführen, blicken wir mit Zuversicht auf das Jahr 2026.“

     

    Für das Board of Directors:

     

    Brenton Scott

    Director & Chief Executive Officer

    Critical Infrastructure Technologies Ltd.

    Brenton.s@citech.com.au

    +61 411 751 191

     

    Über die Babcock International Group

     

    Babcock ist ein internationales FTSE-100-Verteidigungsunternehmen, das im Vereinigten Königreich, Australasien, Kanada, Frankreich und Südafrika tätig ist und in weitere Märkte exportiert. Wir liefern komplexe Support- und Produktlösungen, um die Verteidigungsfähigkeiten und kritischen Assets unserer Kunden zu verbessern. Wir werden von unserem Ziel angetrieben, gemeinsam eine sichere Welt zu schaffen.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Critical Infrastructure Technologies Ltd. und Babcock International Group unterzeichnen eine Erweiterung der Absichtserklärung (MOU) Vancouver, BC – 18. Dezember 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     