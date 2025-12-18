    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    237 Aufrufe 237 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wenig Chancen auf Weihnachtsrally

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet schwächer, Inflationsdaten und Zinsen im Fokus.
    • EZB hält Leitzinsen stabil, keine Zinssenkungen erwartet.
    • Rheinmetall verkauft zivile Bereiche, Aktien steigen vorbörslich.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Wenig Chancen auf Weihnachtsrally
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und Inflationsdaten aus den USA müssen sich Anleger am Donnerstag beim Dax auf einen schwächeren Handelsstart einstellen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.931 Punkte. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird kaum verändert erwartet.

    Am Vortag hatte der deutsche Leitindex bereits unter der runden 24.000-Punkte-Marke geschlossen. Der Dax folge der abnehmenden Risikobereitschaft der Wall Street, schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Wir sehen aktuell Gewinnmitnahmen. Einige ziehen es vor, jetzt zu verkaufen und damit ihre Jahresgewinne zu sichern."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.545,83€
    Basispreis
    15,93
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.400,00€
    Basispreis
    15,80
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die EZB wird am Nachmittag die Leitzinsen voraussichtlich erneut stabil halten. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte gehen einhellig von unveränderten Leitzinsen in der Eurozone aus. Der für den Markt wichtige Einlagensatz liegt bei zwei Prozent.

    Mit Blick auf die ebenfalls am Nachmittag erwarteten Daten zur US-Inflation für November rechnet die Helaba nicht mit einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen. An der Teuerungsrate von zuletzt rund drei Prozent dürfte sich wenig geändert haben, so die Ökonomen der Landesbank.

    "Die nächste rettende Zinssenkung der US-Notenbank ist selbst im besten Fall Monate entfernt, innerhalb der Eurozone nehmen Spekulationen über Zinsanhebungen zu", kommentierte Analyst Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank. "Aus diesen Zutaten werden keine Weihnachtsrallys gemacht", so seine Schlussfolgerung für den Aktienmarkt. Anleger blieben angesichts hoher Bewertungen vor allem von KI-Aktien in Habachtstellung und setzten eher auf Gold, Silber, Festgeld oder die risikolose Seitenlinie.

    Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will der Rheinmetall -Konzern seine zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal an. Die Rheinmetall-Papiere gewannen auf Tradegate im vorbörslichen Handel 1,2 Prozent zum Xetra-Schluss.

    Chipaktien wie Infineon oder Aixtron zogen vorbörslich an. Grund ist ein optimistischer Ausblick des US-Speicherchipspezialisten Micron . Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren.

    Rational stiegen um mehr als 4 Prozent, nachdem die UBS für die Titel des Großküchenausstatters eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Für Thyssenkrupp Nucera wird die Deutsche Bank optimistischer und votiert nun mit "Buy". Das vorbörsliche Kursplus für die Anteile des Elektrolysespezialisten belief sich auf fast 5 Prozent.

    Nicht gut kamen am Markt die Geschäftszahlen und der Ausblick der Parfümeriekette Douglas an. Die Aktien sanken um rund 6 Prozent./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 35,30 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 236,94 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -40,81 %/-33,71 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Wenig Chancen auf Weihnachtsrally Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und Inflationsdaten aus den USA müssen sich Anleger am Donnerstag beim Dax auf einen schwächeren Handelsstart einstellen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-Dax …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     