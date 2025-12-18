Aktien Frankfurt Ausblick
Wenig Chancen auf Weihnachtsrally
- Dax startet schwächer, Inflationsdaten und Zinsen im Fokus.
- EZB hält Leitzinsen stabil, keine Zinssenkungen erwartet.
- Rheinmetall verkauft zivile Bereiche, Aktien steigen vorbörslich.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und Inflationsdaten aus den USA müssen sich Anleger am Donnerstag beim Dax auf einen schwächeren Handelsstart einstellen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.931 Punkte. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird kaum verändert erwartet.
Am Vortag hatte der deutsche Leitindex bereits unter der runden 24.000-Punkte-Marke geschlossen. Der Dax folge der abnehmenden Risikobereitschaft der Wall Street, schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Wir sehen aktuell Gewinnmitnahmen. Einige ziehen es vor, jetzt zu verkaufen und damit ihre Jahresgewinne zu sichern."
Die EZB wird am Nachmittag die Leitzinsen voraussichtlich erneut stabil halten. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte gehen einhellig von unveränderten Leitzinsen in der Eurozone aus. Der für den Markt wichtige Einlagensatz liegt bei zwei Prozent.
Mit Blick auf die ebenfalls am Nachmittag erwarteten Daten zur US-Inflation für November rechnet die Helaba nicht mit einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen. An der Teuerungsrate von zuletzt rund drei Prozent dürfte sich wenig geändert haben, so die Ökonomen der Landesbank.
"Die nächste rettende Zinssenkung der US-Notenbank ist selbst im besten Fall Monate entfernt, innerhalb der Eurozone nehmen Spekulationen über Zinsanhebungen zu", kommentierte Analyst Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank. "Aus diesen Zutaten werden keine Weihnachtsrallys gemacht", so seine Schlussfolgerung für den Aktienmarkt. Anleger blieben angesichts hoher Bewertungen vor allem von KI-Aktien in Habachtstellung und setzten eher auf Gold, Silber, Festgeld oder die risikolose Seitenlinie.
Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will der Rheinmetall -Konzern seine zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal an. Die Rheinmetall-Papiere gewannen auf Tradegate im vorbörslichen Handel 1,2 Prozent zum Xetra-Schluss.
Chipaktien wie Infineon oder Aixtron zogen vorbörslich an. Grund ist ein optimistischer Ausblick des US-Speicherchipspezialisten Micron . Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren.
Rational stiegen um mehr als 4 Prozent, nachdem die UBS für die Titel des Großküchenausstatters eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Für Thyssenkrupp Nucera wird die Deutsche Bank optimistischer und votiert nun mit "Buy". Das vorbörsliche Kursplus für die Anteile des Elektrolysespezialisten belief sich auf fast 5 Prozent.
Nicht gut kamen am Markt die Geschäftszahlen und der Ausblick der Parfümeriekette Douglas an. Die Aktien sanken um rund 6 Prozent./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 35,30 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 236,94 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -40,81 %/-33,71 % bedeutet.
DAX......kurz vor dem Schlachtfest
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifMann, was laufen hier Kanonen frei rum.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Normalerweise lass ich den Dünnschxxxx an mir unbeachtet vorbeiziehen. Aber ihr! schießt wahrlich den Vogel mit euren Reaktionen ab - auf meinen Los von weniger als 200 Punkten (Aquavalent von 100 Punkten im DAX) in Dow - abzugeilxxx. Unabhängig davon, dass Fehltrades zum Geschäft dazugehören. Aber nur hier im Forum gibt’s 100%, während 97% scheitern. Da lachen doch selbst die Hühner, wie AK mit ihren über 500 Punkten Minus-Trades im DAX.
Aber ihr versucht den Falschen anzupinckeln!
Der große Nachteil hier im Forum ist, dass a) Forum täglich neu erstellt wird und b) jeden Tag aufs Neues die Clowns hier mit Kurzzeitgedächtnis und deren Nonsense zugemühlt werden kann.
Daher helfe ich mal auf die Sprünge-nur diese Woche, was ich mal feststellen konnte:
Wo wart ihr bzw. waren eure Reaktionen auf meine Ansagen, dass die! Marken 47626, 47567, dann zur FED-Zinsentscheid 47667 mit Relevanz erst bespielet werden sollen?
Wurde nur eine der oben genannten relevanten Zielmarken hier kommunizier? Ich helfe auf die Sprünge: Nein!
Während FED-Entscheid – z.b. Blanco Short, wo ich netterweise schreibe, es gibt nur Long-Signale. Egal.
Push & Closing in den/im 48060 als Trendwende-Marke nicht zu unterschätzen empfohlen … ich empfehle als neue Zielmarke bei 48700 zu beachten.
Hat jemand hier die Marke auf dem Schirm gehabt bzw. gepostet? Nein!
Gestern war ich etwas zu früh mit meinen Einschätzungen/Handelsentscheodungen … baue auch die Charts bei DOW erst seit jüngstem nach meinem Setup auf. Mein größter Fehler war die ersten Warnungen mit der 48400-Marke – die ich auch kommuniziert habe - nicht weiterverfolgen zu können, da ich in die Termine musste.
Hat jemand überhaupt irgendetwas von 48400-Marke gepostet? Nein! Wo war der Boden bei dem Downmove nochmal? Ja, genau … 48400 in der Relevanz.
Darüber hinaus habe ich 48888 als wichtige Marke für euch! kommuniziert, die sauber genommen werden muss, dass der Plan nach oben weiter stimmt. Wo waren die Hochs in DOW nochmal?
Und das ist an Mehrwert von mir nur in diese Woche. Die letzten Jahre lassen wir maL bei Seite - bei dem Kurzzeitgedächtnis ist ehe obsolet.
Langer Rede kurzer Sinn: Nur ihr – order, AK, R32 und Konsorten – haben das Forum hier zur Trash-Veranschlagung verkommen lassen, wo genau die Anfänger entweder nur Geld verlieren können oder völlig falsches Bild von dem Potenzial und Möglichkeiten bei/via Daytrading bekommen. Bestenfalls lügt ihr euch selbst täglich nur an. Den Rest könnt ihr euch vorstellen, was ich sonst von eurem Daytrading, täglichen Nonsense, etc. denke.
In diesem Sinne ...