    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)

    1 Milliarde für Mercedes-Benz?

    1505 Aufrufe 1505 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mega-Deal: EU-Firma rüstet sich für Machtkampf im Fahrzeugleasingmarkt

    BNP Paribas verhandelt exklusiv mit Mercedes-Benz über den Kauf der Autoleasing-Tochter Athlon für 1 Milliarde Euro. Die Übernahme würde die Marktposition von BNP Paribas im Fahrzeugleasing stärken.

    Für Sie zusammengefasst
    1 Milliarde für Mercedes-Benz? - Mega-Deal: EU-Firma rüstet sich für Machtkampf im Fahrzeugleasingmarkt
    Foto: Picture Alliance

    Wie BNP Paribas am Donnerstag mitteilte, befindet sich das Unternehmen in exklusiven Gesprächen mit dem deutschen Automobilhersteller Mercedes-Benz über den Erwerb der Autoleasing-Tochter Athlon. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf rund 1 Milliarde Euro. Die Übernahme würde die Position von BNP Paribas im europäischen Fahrzeugleasingmarkt durch ihr Arval-Geschäft stärken und die Flotte um rund 400.000 Fahrzeuge im Rahmen von Full-Service-Leasing erweitern, hieß es. Die Arval-Einheit von BNP Paribas verfügt derzeit über eine Flotte von 1,9 Millionen Fahrzeugen.

    Thierry Laborde, Chief Operating Officer von BNP, erklärte dazu in einem Interview: "Dies ist eine sehr wichtige Transaktion, da sie es dem Konzern ermöglicht, gemeinsam mit einem anderen Unternehmen zum europäischen Marktführer im Bereich der Langzeit-Autovermietung zu werden." BNP Paribas würde den Abstand zum europäischen Marktführer Ayvens, der börsennotierten Leasingsparte der Société Générale, verringern. Ayvens betrieb Ende September eine finanzierte Flotte von rund 2,6 Millionen Fahrzeugen und verwaltet darüber hinaus weitere 655.000 Fahrzeuge.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    55,70€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 13,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,69€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 13,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ayvens

    +0,09 %
    -0,64 %
    +1,21 %
    +10,93 %
    +70,89 %
    -10,29 %
    ISIN:FR0013258662WKN:A2DSXM

    Für die BNP Paribas, die nach Bilanzsumme größte Bank der Eurozone, passt die Übernahme zu ihren Expansionsbestrebungen im Fahrzeugleasingsektor. Der französische Kreditgeber teilte mit, dass die Integration Kosteneinsparungen ermöglichen und eine Kapitalrendite von 18 Prozent erzielen würde. 

    BNP Paribas (A)

    +0,67 %
    +3,45 %
    +17,79 %
    +2,77 %
    +36,67 %
    +50,54 %
    +82,66 %
    +49,42 %
    +379,44 %
    ISIN:FR0000131104WKN:887771

    Die Transaktion würde im dritten Jahr nach Abschluss fast 200 Millionen Euro zum Nettogewinn je Aktie des Konzerns beitragen. BNP erklärte, die Transaktion werde nur begrenzte Auswirkungen auf ihre Kapitalposition haben, da die erwarteten Auswirkungen auf die harte Kernkapitalquote (CET1) von etwa 13 Basispunkten bereits in die Kapitalstrategie des Konzerns von 13 Prozent bis Ende 2027 einkalkuliert seien. Laborde sagte, die Gruppe gehe davon aus, zwischen Februar und März nächsten Jahres einen Kaufvertrag zu unterzeichnen, wobei der Abschluss des Geschäfts vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im dritten Quartal 2026 erfolgen werde.

    Die Aktie von BNP Paribas ist 2025 mehr als 35 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet aktuell 80,01 Euro. Im Dezember vergab JPMorgan ein "Hold"-Rating bei einem Kursziel von 89 Euro. Goldman Sachs gab der Aktie ein "Buy"-Rating zu einem Kursziel von 85 Euro. RBC Capital Markets ebenfalls das "Buy"-Rating zu einem Kursziel von 90 Euro. Lediglich hat mit 79 Euro und einem "Hold"-Rating ein niedrigeres Kursziel ausgegeben.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    1 Milliarde für Mercedes-Benz? Mega-Deal: EU-Firma rüstet sich für Machtkampf im Fahrzeugleasingmarkt BNP Paribas verhandelt exklusiv mit Mercedes-Benz über den Kauf der Autoleasing-Tochter Athlon für 1 Milliarde Euro. Die Übernahme würde die Marktposition von BNP Paribas im Fahrzeugleasing stärken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     