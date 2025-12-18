Mega-Deal: EU-Firma rüstet sich für Machtkampf im Fahrzeugleasingmarkt

Thierry Laborde, Chief Operating Officer von BNP, erklärte dazu in einem Interview: "Dies ist eine sehr wichtige Transaktion, da sie es dem Konzern ermöglicht, gemeinsam mit einem anderen Unternehmen zum europäischen Marktführer im Bereich der Langzeit-Autovermietung zu werden." BNP Paribas würde den Abstand zum europäischen Marktführer Ayvens, der börsennotierten Leasingsparte der Société Générale, verringern. Ayvens betrieb Ende September eine finanzierte Flotte von rund 2,6 Millionen Fahrzeugen und verwaltet darüber hinaus weitere 655.000 Fahrzeuge.

Wie BNP Paribas am Donnerstag mitteilte, befindet sich das Unternehmen in exklusiven Gesprächen mit dem deutschen Automobilhersteller Mercedes-Benz über den Erwerb der Autoleasing-Tochter Athlon. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf rund 1 Milliarde Euro. Die Übernahme würde die Position von BNP Paribas im europäischen Fahrzeugleasingmarkt durch ihr Arval-Geschäft stärken und die Flotte um rund 400.000 Fahrzeuge im Rahmen von Full-Service-Leasing erweitern, hieß es. Die Arval-Einheit von BNP Paribas verfügt derzeit über eine Flotte von 1,9 Millionen Fahrzeugen.

Für die BNP Paribas, die nach Bilanzsumme größte Bank der Eurozone, passt die Übernahme zu ihren Expansionsbestrebungen im Fahrzeugleasingsektor. Der französische Kreditgeber teilte mit, dass die Integration Kosteneinsparungen ermöglichen und eine Kapitalrendite von 18 Prozent erzielen würde.

Die Transaktion würde im dritten Jahr nach Abschluss fast 200 Millionen Euro zum Nettogewinn je Aktie des Konzerns beitragen. BNP erklärte, die Transaktion werde nur begrenzte Auswirkungen auf ihre Kapitalposition haben, da die erwarteten Auswirkungen auf die harte Kernkapitalquote (CET1) von etwa 13 Basispunkten bereits in die Kapitalstrategie des Konzerns von 13 Prozent bis Ende 2027 einkalkuliert seien. Laborde sagte, die Gruppe gehe davon aus, zwischen Februar und März nächsten Jahres einen Kaufvertrag zu unterzeichnen, wobei der Abschluss des Geschäfts vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im dritten Quartal 2026 erfolgen werde.

Die Aktie von BNP Paribas ist 2025 mehr als 35 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet aktuell 80,01 Euro. Im Dezember vergab JPMorgan ein "Hold"-Rating bei einem Kursziel von 89 Euro. Goldman Sachs gab der Aktie ein "Buy"-Rating zu einem Kursziel von 85 Euro. RBC Capital Markets ebenfalls das "Buy"-Rating zu einem Kursziel von 90 Euro. Lediglich hat mit 79 Euro und einem "Hold"-Rating ein niedrigeres Kursziel ausgegeben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion