Bitwise rechnet 2026 mit einem Allzeithoch bei Bitcoin

In einer Analyse prognostiziert Bitwise, dass Bitcoin im Jahr 2026 über sein bisheriges Rekordniveau von 126.080 US-Dollar hinaussteigen wird, obwohl der Markt zuletzt deutliche Schwäche gezeigt hat.

Historisch folgte Bitcoin einem klaren Muster: Drei starke Jahre wurden meist von einem Jahr kräftiger Korrekturen abgelöst. Nach dieser Logik müsste 2026 eigentlich ein Rückschlagsjahr sein. Doch genau das stellt Bitwise infrage.

"Bitcoin hat sich in der Vergangenheit in einem Vierjahreszyklus bewegt, der maßgeblich durch das Halving, Zinszyklen und kreditgetriebene Übertreibungen bestimmt wurde", schrieb Bitwise-CIO Matt Hougan. "Wir glauben nicht, dass dieses Muster diesmal greift."

Nach Einschätzung des Unternehmens haben diese klassischen Treiber deutlich an Einfluss verloren. Die regelmäßige Halbierung der Bitcoin-Belohnung verliere an Marktwucht, Zinszyklen seien weniger dominant und extreme Leverage-Phasen am Kryptomarkt hätten an Bedeutung eingebüßt.

Institutionelles Kapital als neuer Preistreiber

Bitwise verweist auf den anhaltenden Zufluss institutionellen Kapitals seit der Zulassung von Bitcoin-ETFs sowie auf eine zunehmend konstruktive Regulierung in den USA.

Diese Faktoren könnten laut Bitwise nicht nur neue Höchststände ermöglichen, sondern auch das zyklische Denken endgültig verdrängen. "Wir erwarten, dass diese Kombination Bitcoin zu neuen Allzeithochs treibt und den Vierjahreszyklus zu einem historischen Relikt macht", so Hougan.

Weitere Wetten für 2026

Neben Bitcoin formuliert Bitwise weitere ambitionierte Thesen für 2026. So rechnet das Unternehmen damit, dass Krypto-Aktien klassische Tech-Werte outperformen und rund die Hälfte der Ivy-League-Stiftungen erstmals in digitale Assets investieren wird.

Auch für Ethereum und Solana erwartet Bitwise neue Höchststände – allerdings unter der Bedingung der Verabschiedung des sogenannten CLARITY Acts in den USA.

Besonders Layer-1-Blockchains könnten davon profitieren. Bitwise sieht Tokenisierung und Stablecoins als langfristige "Megatrends", deren Wachstum durch regulatorische Klarheit erheblich beschleunigt würde.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





