Deutsche Anleihen
Kursgewinne - Warten auf EZB-Zinsentscheid
- Deutsche Staatsanleihen starten mit Kursgewinnen.
- Euro-Bund-Future steigt um 0,10 Prozent auf 127,57.
- EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten im Fokus.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die schwächere Verfassung der internationalen Aktienmärkte stützte etwas. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,10 Prozent auf 127,57 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sprach von einer Konsolidierungsphase am Rentenmarkt.
Im Fokus stehen im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind. Während bei der EZB von Experten derzeit keine Zinsänderung erwartet wird, hatte die US-Notenbank zuletzt die Zinsen weiter gesenkt. Ein schwächelnder Arbeitsmarkt gab trotz einer hartnäckigen Inflation dafür wohl den Ausschlag./jha/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
Bild: 24500_20250121085607_Government Bond 10y Forecast 20252026
https://tradingeconomics.com/forecast/government-bond-10y