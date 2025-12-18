NAGA: Rückkehr auf den Wachstumspfad soll 2026 gelingen

NAGA arbeite laut SMC-Research mit Hochdruck an einer Rückkehr auf den Wachstumspfad. Die Marketingaktivitäten seien im laufenden Jahr deswegen hochgefahren worden, was sich bereits in einer deutlichen Steigerung der neu für die Plattform gewonnenen Nutzer und der eröffneten Konten widerspiegele.

Die Geschäftsentwicklung der NAGA Group ist nach Darstellung von SMC-Research in 2025 unterplanmäßig verlaufen, was kürzlich eine Reduktion der Prognose erfordert hat. In 2026 soll mit NAGA One aber die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelingen. SMC-Analyst Holger Steffen traut dem Unternehmen die Trendwende zu, stuft das Szenario jetzt aber als spekulativ ein.

In einem Marktumfeld mit einer sehr geringen Volatilität in den Sommermonaten und zum Herbstanfang habe sich das aber noch nicht adäquat in den Handelsresultaten niedergeschlagen. Deswegen habe die Jahresprognose jetzt reduziert werden müssen. Statt eines Umsatzes von 74 Mio. Euro werden laut den Analysten nun 62 bis 66 Mio. Euro erwartet. Die dadurch fehlenden Deckungsbeiträge – bei fortgesetzten Investitionen in das Wachstumspotenzial – schlagen sich entsprechend deutlich im EBITDA nieder, für das nun 3 bis 6 Mio. Euro statt zuvor 12 Mio. Euro erwartet werden, so die Analysten.

Sie hatten wegen der schwierigen Rahmenbedingungen bereits mit unterplanmäßigen Resultaten gerechnet, die neue Prognose liege aber trotzdem ein Stück unter ihren Schätzungen, die sie daher abgesenkt haben.

Gleichwohl trauen sie dem Unternehmen aufgrund des fortgesetzten dynamischen Ausbaus der Nutzerbasis und dem weiteren Roll-out der Wachstumsstrategie – mit der weiterentwickelten Plattform NAGA One im Zentrum – in den nächsten Jahren eine erfolgreiche Expansion mit steigenden Margen zu. Diese spiegele sich in ihrem Kursziel wider, das trotz einer Abwärtsrevision mit 11,30 Euro (zuvor: 14,00 Euro) weit über dem aktuellen Börsenkurs liege.

Die deutliche Prognoseabsenkung unterstreiche allerdings, dass eine Abhängigkeit von den Handelsaktivitäten an den Märkten bestehe, die durch die fortschreitende Diversifikation der Aktivitäten (etwa im Payment-Segment) noch nicht ausreichend abgefedert werde. Das erhöhe das Prognoserisiko, was die Analysten im Urteil „Speculative Buy“ abbilden.

Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 0,359EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.