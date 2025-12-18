BP tut es schon wieder: Zum vierten Mal in sechs Jahren!

Auchincloss wird noch heute von seinem Posten als CEO zurücktreten. Bis zum Amtsantritt von O’Neill wird Carol Howle, derzeitige Executive Vice President für Supply, Trading und Shipping bei BP, die Rolle der Interims-CEO übernehmen. Auchincloss war im Januar 2024 von seiner Position als CFO in die CEO-Rolle aufgestiegen, nachdem sein Vorgänger Bernard Looney das Unternehmen verlassen hatte. Looney war unter anderem wegen der Nicht-Offenlegung einer privaten Beziehung zu einer Mitarbeiterin aus dem Amt gedrängt worden. Unter seiner Führung hatte BP versucht, sich als grüner Energiekonzern zu positionieren. Dies stieß bei den Investoren jedoch auf wenig Zuspruch, da die Aktienkurse nicht wie erhofft anstiegen.

Der britische Ölkonzern BP hat Meg O’Neill zur neuen Geschäftsführerin ernannt. Sie ist derzeit CEO von Woodside Energy. O’Neill wird die Nachfolge von Murray Auchincloss antreten, der weniger als zwei Jahre im Amt war. Sie wird die Unternehmensführung am 1. April 2026 offiziell übernehmen.

Auchincloss vollzog einen Kurswechsel und fokussierte sich stärker auf das traditionelle Gas- und Ölgeschäft von BP. In einer Mitteilung erklärte Auchincloss, dass er dem neu ernannten BP-Vorsitzenden Albert Manifold bereits mitgeteilt habe, für einen Rücktritt offen zu sein, falls ein "geeigneter Chef" gefunden werde.

Die Ernennung von O’Neill folgt auf turbulente Monate für BP: Anfang des Jahres sah sich das Unternehmen mit Übernahmegerüchten konfrontiert. So wurde spekuliert, dass der britische Konkurrent Shell Interesse an einer Übernahme zeigen könnte, was jedoch dementiert wurde. Zudem kämpft BP weiterhin mit schwachen wirtschaftlichen Ergebnissen. So verzeichnete das Unternehmen in den Jahren 2023 und 2024 sinkende Jahresgewinne und erzielte im Vergleich zu seinen Mitbewerbern unterdurchschnittliche Ergebnisse.

Trotz dieser Herausforderungen hat sich der Aktienkurs von BP im laufenden Jahr um mehr als 15 Prozent verbessert und ist in den letzten fünf Jahren um 21 Prozent gestiegen. Die Bekanntgabe der neuen CEO-Position kam bei Investoren gut an, was sich in einem leichten Kursanstieg von 0,7 Prozent nach der Bekanntgabe widerspiegelt. Im Gegensatz dazu schloss die Aktie von Woodside Energy den Handel am Mittwoch mit einem Minus von 1,3 Prozent ab.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



