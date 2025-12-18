    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWoodside Energy Group AktievorwärtsNachrichten zu Woodside Energy Group

    Ölriese

    877 Aufrufe 877 0 Kommentare 0 Kommentare

    BP tut es schon wieder: Zum vierten Mal in sechs Jahren!

    BP setzt auf einen Führungswechsel: Meg O'Neill, CEO von Woodside Energy, wird neue Geschäftsführerin. Sie tritt die Nachfolge von Murray Auchincloss an und übernimmt die Leitung ab April 2026.

    Für Sie zusammengefasst
    Ölriese - BP tut es schon wieder: Zum vierten Mal in sechs Jahren!
    Foto: Klaudia Radecka - NurPhoto

    Der britische Ölkonzern BP hat Meg O’Neill zur neuen Geschäftsführerin ernannt. Sie ist derzeit CEO von Woodside Energy. O’Neill wird die Nachfolge von Murray Auchincloss antreten, der weniger als zwei Jahre im Amt war. Sie wird die Unternehmensführung am 1. April 2026 offiziell übernehmen.

    Auchincloss wird noch heute von seinem Posten als CEO zurücktreten. Bis zum Amtsantritt von O’Neill wird Carol Howle, derzeitige Executive Vice President für Supply, Trading und Shipping bei BP, die Rolle der Interims-CEO übernehmen. Auchincloss war im Januar 2024 von seiner Position als CFO in die CEO-Rolle aufgestiegen, nachdem sein Vorgänger Bernard Looney das Unternehmen verlassen hatte. Looney war unter anderem wegen der Nicht-Offenlegung einer privaten Beziehung zu einer Mitarbeiterin aus dem Amt gedrängt worden. Unter seiner Führung hatte BP versucht, sich als grüner Energiekonzern zu positionieren. Dies stieß bei den Investoren jedoch auf wenig Zuspruch, da die Aktienkurse nicht wie erhofft anstiegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP Plc!
    Long
    3,96€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 13,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4,56€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 12,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auchincloss vollzog einen Kurswechsel und fokussierte sich stärker auf das traditionelle Gas- und Ölgeschäft von BP. In einer Mitteilung erklärte Auchincloss, dass er dem neu ernannten BP-Vorsitzenden Albert Manifold bereits mitgeteilt habe, für einen Rücktritt offen zu sein, falls ein "geeigneter Chef" gefunden werde.

    Die Ernennung von O’Neill folgt auf turbulente Monate für BP: Anfang des Jahres sah sich das Unternehmen mit Übernahmegerüchten konfrontiert. So wurde spekuliert, dass der britische Konkurrent Shell Interesse an einer Übernahme zeigen könnte, was jedoch dementiert wurde. Zudem kämpft BP weiterhin mit schwachen wirtschaftlichen Ergebnissen. So verzeichnete das Unternehmen in den Jahren 2023 und 2024 sinkende Jahresgewinne und erzielte im Vergleich zu seinen Mitbewerbern unterdurchschnittliche Ergebnisse.

    Trotz dieser Herausforderungen hat sich der Aktienkurs von BP im laufenden Jahr um mehr als 15 Prozent verbessert und ist in den letzten fünf Jahren um 21 Prozent gestiegen. Die Bekanntgabe der neuen CEO-Position kam bei Investoren gut an, was sich in einem leichten Kursanstieg von 0,7 Prozent nach der Bekanntgabe widerspiegelt. Im Gegensatz dazu schloss die Aktie von Woodside Energy den Handel am Mittwoch mit einem Minus von 1,3 Prozent ab.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ölriese BP tut es schon wieder: Zum vierten Mal in sechs Jahren! BP setzt auf einen Führungswechsel: Meg O'Neill, CEO von Woodside Energy, wird neue Geschäftsführerin. Sie tritt die Nachfolge von Murray Auchincloss an und übernimmt die Leitung ab April 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     