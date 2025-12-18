    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Rürup dämpft Erwartungen an Ergebnisse der Rentenreform

    Foto: Senioren und Jugendliche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Rentenexperte und frühere Chef der Wirtschaftsweisen, Bert Rürup, dämpft die Erwartungen an die von der Bundesregierung geplante Rentenreform.

    "Meines Erachtens muss man den Mut aufbringen, zu sagen: Die gesetzliche Rente wird den in den letzten Arbeitsjahren gewohnten Lebensstandard durchweg nicht sichern können", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". zur Wahrheit gehöre "aber auch, die gesetzliche Rentenversicherung war nie wirklich dazu in der Lage, für die große Mehrheit der Versicherten 70 oder gar 80 Prozent der Arbeitseinkommen in den letzten Erwerbsjahren zu ersetzen".

    Aus Rürups Sicht ist Kanzler Merz bei der anstehenden Rentenreform "letztlich zum Erfolg verdammt". Wenn er die Absicht habe, "eine zweite Amtszeit anzugehen, dann muss er bei der Rente schon etwas Substanzielles vorlegen".


    Verfasst von Redaktion dts
