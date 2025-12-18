JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Chiara Battistini überarbeitete in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das vierte Quartal ihre Schätzungen und berücksichtigt nun den beim Strategieupdate vorgelegten neuen Ausblick. Für das vom Modekonzern angekündigte Übergangsjahr 2026 senkte sie ihre Umsatzschätzung um 9 Prozent und jene für den operativen Gewinn (Ebit) um gut ein Viertel. 2027 und 2028 sollten sich die Margen wieder erholen. Von der nächsten Zahlenvorlage erhofft sich Battistini weitere Details zu den Prognosen in puncto Regionen und Vertriebskanälen./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 21:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 36,99EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



