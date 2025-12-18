JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Angesichts des anhaltenden Gegenwinds aus China und des vermutlich geringeren Einsparpotenzials könnten sich die aktuellen Markterwartungen an die Niederländer für 2026 als etwas zu hoch erweisen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Quartalsausblick. Der Medizintechnikkonzern habe aber mit seinem Ausblick von Anfang Dezember weitestgehend schon darauf vorbereitet. Mit seinen überarbeiteten Schätzungen liegt Adlington nun etwas unter dem Konsens. Während er lieber an der Seitenlinie bleibt, könnten positiv eingestellte Investoren am Markt auf den Kapitalmarkttag und die Kursschwäche setzen./rob/tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 22,29EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,60

Kursziel alt: 19,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



