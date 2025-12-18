ChatGPT geht shoppen: Diese Allianz verändert den Onlinehandel

Die Aktie von DoorDash schloss am Mittwoch mit einem Minus von knapp drei Prozent bei 221,30 US-Dollar.

DoorDash verkündete am Mittwoch eine strategische Partnerschaft mit OpenAI. Der Lieferdienst integriert eine eigene Einkaufsfunktion direkt in ChatGPT. Die Nutzer können nach Rezepten oder Mahlzeiten fragen. Anschließend lassen sie die passenden Zutaten über DoorDash bestellen. Die komplette Bestellung läuft im Chat. Nutzer füllen ihren Warenkorb und schließen den Kauf über die DoorDash-App ab, ohne den Dialog zu verlassen.

Nähe zum Kunden als Strategie

DoorDash will dort präsent sein, wo Menschen Inspiration suchen. Rezepte entstehen oft online. Genau hier setzt die Partnerschaft an. Der Konzern erklärt, er wolle Kunden "dort erreichen, wo sie bereits nach Ideen für Mahlzeiten suchen". Die Anwendung ist bereits für ausgewählte Nutzer freigeschaltet. In den kommenden Wochen soll sie allen Kunden zur Verfügung stehen, teilte DoorDash mit.

Wettlauf um den digitalen Warenkorb

Immer mehr Unternehmen integrieren ihre Dienste in ChatGPT. Einkaufsfunktionen gewinnen an Bedeutung. Doch Lebensmittel gelten als komplex. Nur wenige Anbieter haben diesen Schritt bisher gewagt.

Instacart startete Anfang des Monats eine eigene Anwendung in ChatGPT. Das Unternehmen bezeichnete sich damals als ersten Lebensmittelpartner auf der Plattform.

Eine nahtlose Erfahrung für die Nutzer

"KI eröffnet Verbrauchern eine völlig neue Such- und Entdeckungserfahrung, die dynamisch und personalisiert ist", sagte Andy Fang, Mitgründer von DoorDash. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit OpenAI, um eine nahtlose Erfahrung zu schaffen, die es Nutzern ermöglicht, schnell Zutaten für jedes Rezept zu bestellen und direkt bei DoorDash zu bezahlen."

Auch OpenAI sieht die Kooperation als strategischen Schritt. "Die DoorDash-App in ChatGPT ist ein weiterer Schritt zur Verwirklichung unserer Vision, in der KI direkt mit realen Diensten verbunden ist und den Menschen Zeit und Mühe im Alltag spart", so Nick Turley, Vice President und Leiter von ChatGPT.

Bedeutung für den Handel

Die Partnerschaft macht deutlich, wie eng Suche und Einkauf inzwischen zusammenrücken. Chatbots werden zu Verkaufsplattformen und für Händler entsteht ein neuer Zugang zum Kunden. Für Verbraucher schrumpft der Weg vom Wunsch zum Kauf auf wenige Sätze.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion