    FutureMain präsentiert Vertical-AI-Lösung „ExRBM" auf der CES 2026 Neuer Maßstab für industrielle Instandhaltung

    LAS VEGAS and SEOUL, South Korea, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- FutureMain, ein führendes Unternehmen im Bereich KI-gestützter Predictive Maintenance, gab bekannt, dass es auf der CES 2026 in Las Vegas im kommenden Januar seine proprietäre Vertical-AI-Diagnoselösung ExRBM sowie das tragbare Diagnosesystem ExRBM Portable+ vorstellen wird. Der Auftritt markiert den offiziellen Markteintritt von FutureMain in den USA sowie den Start der globalen Expansion.

    Am Stand 62833-08 in Halle G präsentiert FutureMain seine Vertical-AI-basierte Technologie zur Zustandsdiagnose von Anlagen. Die Lösung adressiert zentrale Herausforderungen der Industrie, darunter sinkende Anlagenzuverlässigkeit, steigende Wartungskosten und ungeplante Stillstände, und stößt bereits auf großes Interesse bei internationalen Herstellern und Industriebetreibern.

    ExRBM ist eine spezialisierte Vertical-AI-Lösung für anlagenintensive Branchen wie die Fertigungs- und Energiewirtschaft. Auf Basis von 37 Jahren Engineering-Daten und fortschrittlicher KI-Algorithmen analysiert ExRBM den Anlagenzustand in Echtzeit und erkennt automatisch mehr als 85 Fehlermodi mit einer Genauigkeit von 98 %. Durch die Identifikation von Ursachen und die Prognose optimaler Eingriffszeitpunkte ermöglicht die Plattform einen Übergang von erfahrungsbasierter zu präziser, datengetriebener Instandhaltung.

    Mit ExRBM Portable+, das erstmals auf der CES vorgestellt wird, bringt FutureMain ein feldtaugliches Handgerät auf den Markt, das sofortige Anlagenbewertungen unter nahezu allen Umgebungsbedingungen erlaubt. Dank Explainable AI (XAI) erhalten Ingenieure transparente und nachvollziehbare Diagnoseergebnisse direkt vor Ort, was Entscheidungsprozesse deutlich beschleunigt.

    Zur Stärkung der internationalen Präsenz veranstaltet FutureMain am 7. Januar um 10:00 Uhr eine IR-Pitch-Session im K-water Pavilion (Stand Nr. 62833). Vorgestellt werden die globale Geschäftsstrategie sowie die technologischen Alleinstellungsmerkmale der Vertical-AI-Lösung.

    „Unsere Vertical-AI-Diagnosetechnologie definiert einen neuen globalen Standard für Anlagenzuverlässigkeit", sagte Sunhwi Lee, CEO von FutureMain. „Mit Echtzeit-Analysen auf Datenbasis unterstützen wir Unternehmen dabei, stabile und nachhaltige Betriebsabläufe zu realisieren. Die CES 2026 ist der Startpunkt unserer Expansion in die USA und darüber hinaus."

    FutureMain hat seine Technologie bereits durch erfolgreiche Proof-of-Concept-Projekte im Nahen Osten und in Japan validiert. Nach der CES plant das Unternehmen eine beschleunigte Expansion nach Nordamerika, Europa und China sowie den Ausbau strategischer Partnerschaften mit globalen Industrieunternehmen.

