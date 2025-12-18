Verbraucher in Deutschland verschärfen 2026 den Sparkurs

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein Drittel der Deutschen plant laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Alix-Partners, 2026 weniger Geld auszugeben. Nur rund jeder Achte rechnet demnach mit höheren Ausgaben. "Der Sparkurs verhärtet sich", sagt Alix-Geschäftsführer Markus Schmid.

Besonders bei Kosmetik, Mode, Freizeit, Reisen und Gastronomie wollen die Deutschen der Studie zufolge im kommenden Jahr sparen. So planten 22 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Ausgaben im Bereich Beauty und Kosmetik zu reduzieren. Nur 8 Prozent planten mehr auszugeben.