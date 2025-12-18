    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbraucher in Deutschland verschärfen 2026 den Sparkurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Ein Drittel der Deutschen plant 2026 weniger Ausgaben.
    • 22% wollen bei Kosmetik und Mode sparen, nur 8% mehr.
    • 34% würden zusätzliches Geld lieber sparen als ausgeben.
    Umfrage - Verbraucher in Deutschland verschärfen 2026 den Sparkurs
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein Drittel der Deutschen plant laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Alix-Partners, 2026 weniger Geld auszugeben. Nur rund jeder Achte rechnet demnach mit höheren Ausgaben. "Der Sparkurs verhärtet sich", sagt Alix-Geschäftsführer Markus Schmid.

    Besonders bei Kosmetik, Mode, Freizeit, Reisen und Gastronomie wollen die Deutschen der Studie zufolge im kommenden Jahr sparen. So planten 22 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Ausgaben im Bereich Beauty und Kosmetik zu reduzieren. Nur 8 Prozent planten mehr auszugeben.

    Auch bei Reisen und Restaurantbesuchen herrscht Zurückhaltung. Wenn zusätzliches Geld zur Verfügung stünde, würden 33 Prozent der Deutschen es laut Umfrage vor allem für Reisen ausgeben, 34 Prozent würden es schlicht sparen. Nur 6 Prozent wollen mehr für Restaurants auszugeben.

    Die Studie basiert den Angaben nach auf einer Befragung von 2.011 Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland, die zwischen September und November durchgeführt wurde./cab/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Umfrage Verbraucher in Deutschland verschärfen 2026 den Sparkurs Ein Drittel der Deutschen plant laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Alix-Partners, 2026 weniger Geld auszugeben. Nur rund jeder Achte rechnet demnach mit höheren Ausgaben. "Der Sparkurs verhärtet sich", sagt Alix-Geschäftsführer Markus …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     