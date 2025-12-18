    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Douglas auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft Douglas auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe insgesamt solide Kennziffern vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Start ins neue Geschäftsjahr sei solide./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Henrik Paganetty
    Analysiertes Unternehmen: Douglas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 18
    Kursziel alt: 18
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    JEFFERIES stuft Douglas auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe insgesamt solide Kennziffern vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     