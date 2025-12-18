JEFFERIES stuft Douglas auf 'Buy'



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe insgesamt solide Kennziffern vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Start ins neue Geschäftsjahr sei solide./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.