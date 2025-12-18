RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelhersteller befinde sich in einer Umbruchphase, die den größten Teil des kommenden Jahres in Anspruch nehmen dürfte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die aktuelle Produkt- und Innovationspipeline sei unzureichend. Im Sportsegment zieht der Experte die Wettbewerber Nike und Adidas als seine größten Favoriten vor. Das neue Kursziel für Puma beruht auf höheren Annahmen zum Betriebskapital sowie geringeren Kapitalkosten./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 23,08EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 09:10 Uhr) gehandelt.





