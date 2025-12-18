Eine Aktie, die jetzt noch unter ihrem fairen Wert liegt

Bei den Papieren von United Health kam einiges zusammen. Angefangen hat die Kursmisere mit dem Mord und Attentat auf den CEO Brian Thompson im Dezember 2024. Das allein brachte den Kurs aber nicht ins Schwanken, einige andere Faktoren sorgen noch für ordentlich Gegenwind.

Am Markt ist Bewegung zu spüren. Statt einer Jahresend-Rallye orientieren sich die Anleger vermehrt an Valuetiteln, die im Hype des KI-Trades wenig Beachtung gefunden haben. So wie zum Beispiel die Aktie von United Health.

Fortan trübten Managementwechsel und regulatorische Probleme das Bild: vornehmlich wurde der Wertverlust durch schache Zahlen, Prognosesenkungen und Kostenprobleme im Kerngeschäft ausgelöst. Neben dem Regulierungsdruck laufen auch Klagen, etwa im Zusammenhang mit der Pflege älterer Patienten und Vorwürfen von zu wenig Krankenhausüberweisungen. Die schwerste Last: Die US-Justiz (DOJ) untersucht UnitedHealth wegen möglicher Ungereimtheiten in der Abrechnung für Medicare Advantage-Pläne.

Was könnte jetzt also für Aktie sprechen?

Die Bewertungskennzahlen (KGV, Cashflow-Multiples) liegen deutlich unter ihrem historischem Durchschnitt. Zudem ist der Cashflow des Versicherers nach wie vor hoch. Und: Das Geschäftsmodell altert nicht. Trotz der Turbulenzen bleibt United Health der größte US-amerikanische Versicherer. Man darf nach den herben Kursverlusten dieses Jahr davon ausgehen, dass viele negativen Nachrichten bereits eingepreist sind.

Wie ist das Kurspotential?

So günstig wird die Aktie von United Health wahrscheinlich lange nicht mehr sein. Mit dem Discounted-Cash-Flow (DFC) kann der faire Wert der Aktie geschätzt werden. Die Idee hinter diesem Modell: Eine Aktie ist heute so viel wert wie alle zukünftigen Geldflüsse, die sie erwirtschaftet, auf heute umgerechnet.

Basierend auf DCF‑Projektionen unter Verwendung durchschnittlicher Analystenannahmen, liegt der faire Wert von United Health bei rund 420 US-Dollar für die Aktie. Wie müsste sich das Geschäft des Versicherers bis dahin entwickeln?

Die konservative, aber sehr realistische Annahme: United Health steigert seinen Free Cashflow langfristig um etwa 6 bis 7 Prozent pro Jahr. Die aktuell erhöhten medizinischen Kosten normalisieren sich schrittweise, sodass sich die Margen wieder auf das historische Niveau zubewegen. Regulatorische Eingriffe bleiben beherrschbar und führen nicht zu strukturellen Einschnitten. Über einen Zeitraum von rund 10 Jahren verdoppelt sich der Free Cashflow in etwa, was, bei einem moderaten Diskontsatz, einen fairen Wert um 420 US-Dollar je Aktie rechtfertigt.

Das birgt ein Potenzial von rund 26 Prozent für die Aktie, zuzüglich Dividenden. Für Anleger mit einem langfristigen Investment-Horizont bietet die Aktie derzeit eine Einstiegschance.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

