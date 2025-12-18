    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Verluste bei KI-Werten - Halbleiteraktien stabil

    • Asiatische Märkte geben nach, folgen US-Vorgaben.
    • Südkoreanische Aktien stark betroffen, Taiwan stabil.
    • Nikkei 225 verliert, Yen-Stärke belastet Exporte.
    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Damit folgten sie den Vorgaben aus den USA, wo die Nasdaq unter Druck geraten war.

    Entsprechend deutlich waren die Verluste an technologielastigeren asiatischen Märkten. So gaben südkoreanische Aktien vergleichsweise stark nach. Es gab aber Ausnahmen: Recht gut hielt sich die Börse Taiwans, die von der stabilen Tendenz des Halbleitersektors profitierte.

    "Der Handel in Asien war insbesondere durch Gewinnmitnahmen bei den Technologieaktien und den guten Quartalszahlen von dem US-Halbleiterunternehmen Micron Technology geprägt", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. "Diese konnten größere Kursverluste bei den Halbleiteraktien verhindern." Der US-Speicherchipspezialist hatte mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor ein Prozent auf 49.001,50 Punkte. Die Stärke des Yen zum Dollar belastete den exportorientierten Markt. Die japanische Notenbank dürfte die Zinsen bei der anstehenden Sitzung auf das höchste Niveau seit drei Jahrzehnten anheben.

    Etwas besser sah es in China aus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,59 Prozent auf 4.552,79 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong tendierte wenig verändert.

    Vergleichsweise gut hielten sich australische Aktien. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 schloss in etwa auf dem Niveau des Vortages./mf/jha/

     

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,54 % und einem Kurs von 210,6 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -4,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 236,94 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -40,76 %/-33,65 % bedeutet.




