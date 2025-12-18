HORNBACH Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge von Susanne Jäger, Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Baumarkt Aktie Die HORNBACH Baumarkt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 69,50 auf Hamburg (18. Dezember 2025, 08:05 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Baumarkt Aktie um +1,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,75 %. Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Baumarkt bezifferte sich zuletzt auf 2,21 Mrd..

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Hornbach Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt +0,72 % Aktie 5 Aufrufe heute mitglied92390 15.12.25, 19:02

Bornheim (ots) - Der Aufsichtsrat der HORNBACH Baumarkt AG hat dieVorstandsverträge von Susanne Jäger, Christa Theurer, Jan Hornbach und NilsHornbach vorzeitig verlängert. Die Neubestellung gilt ab 2026, die Laufzeit derVerträge beträgt fünf Jahre.Susanne Jäger ist seit rund 20 Jahren Mitglied des Vorstands und Einkaufschefinvon HORNBACH. Insgesamt ist sie seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen tätig."Mit Ihrem Engagement und Ihrer Machermentalität bereichert Susanne JägerHORNBACH seit Jahrzehnten. Gemeinsam mit ihren Teams managt sie höchsterfolgreich ein Sortiment mit europaweit mehr als 750.000 Produkten. DerAufsichtsrat der HORNBACH Baumarkt AG ist froh und dankbar, die erfolgreicheZusammenarbeit fortsetzen zu können", so Albrecht Hornbach, Vorsitzender desAufsichtsrats der HORNBACH Baumarkt AG.Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach wurden zum 1. Juni 2023 erstmalsin den Vorstand der HORNBACH Baumarkt AG berufen. Zuvor waren alle dreiVorstandsmitglieder in leitenden Positionen im Unternehmen erfolgreich tätig."Wir legen sehr viel Wert auf Kontinuität und Verlässlichkeit für die Kunden,die Mitarbeiter und unsere Führungskräfte. Um die vor uns liegendenHerausforderungen bestmöglich zu meistern, bringen Christa Theurer, Jan Hornbachund Nils Hornbach beste Voraussetzungen mit. Wir freuen uns auf die weiterhinvertrauensvolle Zusammenarbeit und bedanken uns herzlich für das Engagement", soAlbrecht Hornbach weiter.HORNBACH ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertesHandelsunternehmen. Mit einem europaweiten Umsatz von mehr als 6 Milliarden Eurogehört die HORNBACH Gruppe zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- undGartenbedarf in Europa. 1877 gegründet, blickt HORNBACH als einziges Unternehmender Baumarkt-Branche auf eine sechs Generationen überdauernde Firmengeschichte.Aktuell betreibt das Handelsunternehmen 173 Bau- und Gartenmärkte, dreiFachmärkte der Marke BODENHAUS sowie Onlineshops in neun Ländern Europas.Verkaufskonzept und Sortiment sind besonders auf die Bedürfnisse vonProjektkunden und Profis ausgerichtet. HORNBACH garantiert seinen Kundinnen undKunden dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer in der Branche. Diehohe Qualität der Beratung und der exzellente Service wurden dem Unternehmen inzahlreichen unabhängigen Tests und Studien bescheinigt. Mit Pionierleistungenwie dem ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt (1968), dem ersten Megastore(1980) und dem ersten Baumarkt mit Drive In (2003) beweist HORNBACH ständig aufsNeue seine Innovationskraft. HORNBACH gilt seit Jahrzehnten als Jobmaschine:Mittlerweile sind mehr als 25.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Erfolg desUnternehmens beteiligt.Pressekontakt:Christian GretherHORNBACH Baumarkt AG | HORNBACH Holding AG & Co. KGaATel.: +49 6348 60 2571 | E-Mail: mailto:christian.grether@hornbach.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33863/6181827OTS: Hornbach Baumarkt AGISIN: DE0006084403