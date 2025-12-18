    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology

    Speichermarkt boomt

    Nach Microns Aktienexplosion: Das sagt jetzt die Wall Street!

    Micron übertrifft die Erwartungen mit einem optimistischen Umsatz-Ausblick von bis zu 19,1 Milliarden US-Dollar im laufenden Quartal. Die Aktie steigt am Donnerstag zweistellig und auch Analysten melden sich zu Wort.

    Speichermarkt boomt - Nach Microns Aktienexplosion: Das sagt jetzt die Wall Street!
    Der US-Speicherchipspezialist Micron hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern teilte am Mittwochabend mit, dass er im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit 14,4 Milliarden US-Dollar gerechnet. Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron rechnet im zweiten Quartal mit einem bereinigten Gewinn, der fast doppelt so hoch ausfallen dürfte wie die Erwartungen der Wall Street. Grund dafür sind die stark gestiegenen Preise für Speicherchips angesichts knapper Vorräte und einer boomenden Nachfrage aus Rechenzentren.

    Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Das Unternehmen bietet vor allem Arbeitsspeicher- und Festspeicherchips an. Die in Frankfurt notierten Aktien von Micron Technology stiegen am Donnerstag im frühen europäischen Handel um fast 10 Prozent (10:00 MEZ) an. Die Micron-Aktie ist im Jahr 2025 um 176 Prozent gestiegen und damit die fünftbeste Aktie im S&P 500 Index. Sie liegt damit deutlich über dem 40-prozentigen Gewinn des Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index (SOX) und steuert auf ihr bestes Jahr seit 2013 zu.

    Was Micron von vielen anderen KI-Aktien unterscheidet, ist seine relativ günstige Bewertung. Selbst nach dem Anstieg in diesem Jahr liegt der Kurs der Aktie bei fast dem 11-fachen des für die nächsten 12 Monate geschätzten Gewinns. Das ist das niedrigste Vielfache im 30-köpfigen Halbleiterindex, der mit dem 25-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt wird.

    Wayne Kaufman, Chefmarktanalyst bei Phoenix Financial Services, sagte dazu: "Micron scheint angemessen bewertet, wenn nicht sogar geradezu günstig zu sein. Alte Hasen wie ich fühlen sich unwohl, wenn Micron über 11 steigt, aber wenn das Unternehmen in den nächsten Quartalen weiterhin seine Zahlen erreicht, dann sieht es auf Basis der Schätzungen für 2027 wirklich günstig aus. Ich denke, die Aktien befinden sich in einem ziemlich vernünftigen Mittelweg zwischen der historischen Entwicklung der Aktie und der Tatsache, dass das Wachstum in den nächsten 12 bis 18 Monaten phänomenal aussieht."

    "Speicheraktien wie Micron sind in der Regel sehr zyklisch, aber da Rechenzentren noch ein weiteres Jahr lang stark frequentiert sein werden, würde ich mir bis September oder so keine Sorgen über die Zyklizität machen, wenn wir vielleicht einen Rückgang sehen werden“, sagte der amerikanische Anleger Louis Navellier, der derzeit keine Aktien besitzt, aber eine Korrektur als Kaufgelegenheit nutzen könnte. "Es hängt wirklich von der Nachfrage nach KI ab."

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,98 % und einem Kurs von 211,4EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.


    Speichermarkt boomt Nach Microns Aktienexplosion: Das sagt jetzt die Wall Street! Micron übertrifft die Erwartungen mit einem optimistischen Umsatz-Ausblick von bis zu 19,1 Milliarden US-Dollar im laufenden Quartal. Die Aktie steigt daraufhin am Donnerstagmorgen zweistellig und auch Analysten melden sich zu Wort.
