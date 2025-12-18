ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Inditex auf 67 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für Inditex auf 67 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy", positive Prognosen.
- Aktie spiegelt Qualität des Modekonzerns besser.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 51,50 auf 67,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte James Grzinic den Anlegern am Donnerstag Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 leicht an./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 55,40 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +0,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 172,66 Mrd..
Inditex zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -5,15 %/+19,90 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 67 Euro