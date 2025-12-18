    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Ziel für Inditex auf 67 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies hebt Kursziel für Inditex auf 67 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Buy", positive Prognosen.
    • Aktie spiegelt Qualität des Modekonzerns besser.
    Foto: Inditex

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 51,50 auf 67,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte James Grzinic den Anlegern am Donnerstag Mut. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für 2026 und 2027 leicht an./rob/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Inditex

    +2,19 %
    +0,77 %
    +18,26 %
    +20,02 %
    +9,55 %
    +124,93 %
    +108,09 %
    +66,98 %
    +210,44 %
    ISIN:ES0148396007WKN:A11873

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 55,40 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +0,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 172,66 Mrd..

    Inditex zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -5,15 %/+19,90 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 67 Euro

    Verfasst von dpa-AFX
