Jefferies hebt Ziel für Inditex auf 67 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 55,40 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +0,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,26 %.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 172,66 Mrd..

Inditex zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -5,15 %/+19,90 % bedeutet.