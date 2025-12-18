Commerzbank beendet 1 Mrd. € Aktienrückkauf – Erfolg für Anleger
Mit einem Rekord-Aktienrückkauf von rund 1 Mrd. Euro setzt die Commerzbank ein starkes Signal: Die Strategie „Momentum“ trägt – und Aktionäre sollen langfristig profitieren.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
- Commerzbank hat am 17. Dezember 2025 einen Aktienrückkauf über rund 1 Mrd. Euro abgeschlossen.
- Insgesamt wurden 30.972.690 eigene Aktien zurückgekauft, was 2,75 % des Grundkapitals entspricht.
- Der Rückkauf ist der größte in der Geschichte der Bank und begann am 25. September 2025.
- Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp betont, dass der Rückkauf die Stärke der Strategie „Momentum“ untermauert und Teil der Kapitalrückgabe für 2025 ist.
- Die Kapitalrückgabe wird aus Aktienrückkäufen und einer Dividendenzahlung bestehen.
- Finanzvorstand Carsten Schmitt kündigt an, dass die Kapitalrückgabepolitik auch in den kommenden Jahren fortgesetzt wird, um nachhaltig Wert für die Aktionäre zu schaffen.
Der nächste wichtige Termin, Bilanzpressekonferenz 2026 / Ergebnis Q4 2025, bei Commerzbank ist am 11.02.2026.
Der Kurs von Commerzbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im
Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,71EUR das entspricht einem Minus von -0,20 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.955,50PKT (+0,20 %).
-0,54 %
+0,81 %
+8,66 %
+12,55 %
+127,60 %
+328,08 %
+558,36 %
+267,39 %
-62,30 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte