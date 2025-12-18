    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Wirtschaft

    Dax startet kaum verändert - EZB-Leitzins und US-Inflation im Fokus

    Dax startet kaum verändert - EZB-Leitzins und US-Inflation im Fokus
    Foto: adobe.stock.com
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex wie zum Vortagesschluss mit rund 23.960 Punkten berechnet. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Heidelberg Materials und Airbus, am Ende Merck, die Commerzbank und Bayer.

    "Der Dax hat gestern wieder unterhalb der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke geschlossen", sagte Thomas Altmann, von QC Partners. Zuvor lag der Schlusskurs acht Tage am Stück darüber." Damit folgt der Dax der abnehmenden Risikobereitschaft der Wall Street."

    "Wir sehen aktuell Gewinnmitnahmen", so Altmann. "Einige ziehen es vor, jetzt zu verkaufen und damit ihre Jahresgewinne zu sichern." Insgesamt werde 2025 als sehr gutes Dax-Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. "Allerdings haben von 44 zumindest zeitweise im Dax vertretenen Aktien nur 24 positiv zum bisherigen Jahresgewinn beigetragen. 18 Werte haben Verluste beigesteuert."

    "Mit den US-Inflationsdaten für den November steht heute ein echtes Highlight an", fügte der Analyst hinzu. "Anleger und Analysten erwarten, dass die Jahresrate seit der letzten Veröffentlichung für den September von damals 3,0 Prozent auf jetzt 3,1 Prozent angestiegen ist. Damit würde sie sich ein kleines Stück weiter vom FED-Ziel bei zwei Prozent entfernen." Darüber hinaus wird am Nachmittag der neuste Zinsentscheid der EZB erwartet.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1736 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8521 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 60,09 US-Dollar; das waren 41 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
