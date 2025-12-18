Dax startet kaum verändert - EZB-Leitzins und US-Inflation im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex wie zum Vortagesschluss mit rund 23.960 Punkten berechnet. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Heidelberg Materials und Airbus, am Ende Merck, die Commerzbank und Bayer.



"Der Dax hat gestern wieder unterhalb der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke geschlossen", sagte Thomas Altmann, von QC Partners. Zuvor lag der Schlusskurs acht Tage am Stück darüber." Damit folgt der Dax der abnehmenden Risikobereitschaft der Wall Street."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE! Long 178,52€ 1,39 × 14,69 Zum Produkt Short 202,76€ 1,16 × 14,69 Zum Produkt