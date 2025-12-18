Wirtschaft
Deutsche Autobranche will mehr Chips aus China kaufen
Foto: mirkomedia - 48191602
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Autoindustrie will trotz Warnungen vor einer zu starken Abhängigkeit von China verstärkt auf Chips aus der Volksrepublik setzen. "Es wird für die Automobilbranche durchaus attraktiv, intensiver Halbleiter in China einzukaufen", sagte BMW-Einkaufsvorstand Nicolai Martin dem "Handelsblatt". China könne sehr große Mengen an Halbleitern zur Verfügung stellen. "Auf diese günstigen Chips nicht zurückzugreifen, wäre schwierig."
Auch Volkswagen und Mercedes-Benz verfolgten eine ähnliche Strategie, bestätigten Industriekreise dem "Handelsblatt". "Wir kommen beim Thema Halbleiter nicht an China vorbei - weder in der Menge, der Qualität und schon gar nicht zu dem Preis", heißt es in der Branche. Man versuche sich aber resilienter aufzustellen, und beziehe Halbleiter aus mehreren Quellen.
Politik und Wirtschaftsverbände mahnen, dass europäische Firmen ihre Geschäfte mit China reduzieren müssen. Die Nachteile der Abhängigkeit bekam die Autoindustrie vor wenigen Wochen zu spüren: Der chinesisch-niederländische Chiphersteller Nexperia hatte seine Lieferungen wegen des internationalen Handelskonflikts eingestellt. Bei Zulieferern wie Bosch und ZF kam es zu Kurzarbeit, den Autobauern drohten sogar Produktionsstillstände.
Für die Autokonzerne sei es ein Dilemma, auf Halbleiter aus China zu setzen, sagte Pal Skirta, Autoanalyst beim Bankhaus Metzler, der Zeitung. "Auf der einen Seite ist es ökonomisch sinnvoll, strategisch aber riskant." Chips aus der Volksrepublik können Experten zufolge bis zu einem Drittel günstiger sein als jene aus Europa.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der Debatte um ein Aus des Verbrennungsmotors und Hybrid-Strategien für Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten von VW Vz. Diskutiert werden kurzfristiger Kursdruck (Angst vor Unterschreiten der 100‑€‑Marke) versus positive Effekte durch Hybrid‑Prämien, Absatzchancen neuer Modelle, mögliche Gewinnsteigerungen und langfristige Wettbewerbsrisiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Lputjan schrieb gestern 08:53
mitdiskutieren »
Kompletter Unsinn, es wird in einer Übergangszeit mehr Geld verdient, um den Umstieg besser gestalten zu können. Die Entscheidung ist genau richtig und wird von den Unternehmen (die es am besten wissen) begrüßt.
speedy78 schrieb 05.12.25, 06:54
mitdiskutieren »
Ich halte es für sehr naiv zu denken, eine Förderung hätte keine Auswirkungen auf die Preise - egal wie man es verpackt !
Warum soll man einem Verbraucher niedrigstmögliche Preise bieten (wie derzeit ums Überleben kämpfende), wenn der Kauf doch staatlich bezuschusst wird.
Die Nachfrage wird steigen und damit die Preise, einhergehend mit weniger offensiven Rabatten.
Natürlich wird man immer schön Rabatte offerieren - doch bestehen diese auch wirklich im Vorher-nachher-Vergleich in mindestens gleicher Höhe ?
Sind die Grund- oder Nebenkosten / Aufpreise für Extras / Dienstleistungen mit Start der Förderung noch genau so hoch wie vorher oder muss das Inflationsmonster mal wieder herhalten um zufällig steigende Preise schönzureden ?
Warum wurden Wärmepumpen mit den Förderungen teurer ? Warum ist man wesentlich teurer als im Ausland (z.B. Frankreich, GB, Polen) ? Nicht nur ein Sache der Löhne / Installationskosten !
Oder warum lösten sich in der Gastro die Probleme durch die Senkung der Mehrwertsteuer nicht dauerhaft ? Auch eine Form der Subvention ...
Man wird mit Start der Förderung garantiert keine Kampfpreise mehr haben + Förderung oben drauf - schließlich kämpft man dank letzterem weniger stark ums Überleben und MUSS nicht mehr so "günstig" sein.
Ich habe mal eben gegoogelt und siehe da, ich stehe nicht alleine mit meiner Meinung zu Förderungen !
Sicherlich wird im Vergleich ein Angebot bei Heizungen auch wegen der vorab zu beantragenden Förderung großzügig kalkuliert, da man nicht auf die letztlichen Fertigstellungskosten eine Subvention erhält !
Wurde es also zu niedrig angesetzt, ist im Nachhinein nichts mehr zu korrigieren !
Der Heizungsbauer wird am Ende aber sicherlich nicht sagen, ach mein Aufwand war geringer als geschätzt ... sondern denken, der bekommt sowieso eine Förderung ...
Förderungen verhindern, dass die Industrie / der Handel deren Probleme löst - man muss sich weniger anstrengen und profitiert zunächst davon - nicht nur durch die gestiegene Nachfrage ... selbst mit weniger Rabatten / höheren Grundpreisen. Zusätzlich bekommt man demnächst ein Problem mit Gebrauchten !
Somit sorgt die Förderung ebenso bei E-Autos nur für einen kurzfristigen Schub und danach wird man (erneut) umso stärker auf die Nase fallen ... weil man nie dazu lernt.
Mit Ende der Förderung sind die Probleme die Gleichen, die Lösungen fehlen weiter und der Staat gräbt damit das Grab nur tiefer.
Es gab schon eine Förderung auf E-Autos und wie es ablief ist somit bekannt !
Warum gab es früher nicht zusätzlich zur Förderung, diese massiven Rabatte wie zuletzt ? Weil man nicht musste ... es lebte sich noch so schön.
Warum kosten außerdem Autos im Ausland oft viel weniger und das weit in die Vergangenheit zurück (Reimport).
Mir ist bekannt, dass das Lohnniveau in z.B. Spanien (Durchschnittslohn ca. die Hälfte) wesentlich niedriger ist und im Gegensatz in Norwegen wesentlich höher (Durchschnittslohn ca. die Hälfte mehr) , ebenso Steuern bei Aus- und Einfuhr ...
Man hat hier in Deutschland, ebenso wie in Spanien Werke direkt vor der Haustüre - trotzdem werden definitiv Autos nach Spanien exportiert und können sich dort selbst beim halben Durchschnittslohn geleistet werden ... komisch oder ?
Kann mit dem Verkaufspreis nix zu tun haben ... muss wohl damit zu tun haben, dass der Deutsche nicht mit Geld umgehen kann und sich selbst mit doppeltem Durchschnittslohn im Vergleich zu Spanien immer weniger ein Auto leisten kann oder dafür bald so lange abzahlt wie manche früher fürs Gründstück / Haus - mit Glück ist es abbezahlt noch bevor es (oder der Akku) nach 10 Jahren +/- Schrott ist ! (Ironie)
Aber "kostenlose" Dienstwagen, Leasing & Co verblenden ohnehin über die Gesamtkosten ... den Keks frisst fasst jeder Arbeitnehmer mit Freude und denkt auch nicht an so Nebeneffekte, dass einem mit Kündigung mal eben das Auto vom Hof geholt wird / man mit Lohnausfall in "Not" auch noch ohne Auto dasteht / eine Anschaffung finanziert werden muss und erkennt wie wichtig doch "Eigentum" ist. Man liest so nette Geschichten auf Arbeitgeber-Bewertungsplattformen ...
Weitere Nebeneffekte der E-Auto-Förderung sind z.B. hier beschrieben:
Rivarama schrieb 02.12.25, 12:34
mitdiskutieren »
... bist du nicht der, der PUTS`s in der Bodenbildung kauft Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
